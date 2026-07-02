Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a "Radar del Agua"

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Luego de que el organismo operador metropolitano Interapas emitiera un comunicado descalificando los resultados del observatorio público y ciudadano "Radar del Agua", el diputado Luis Fernando Gámez Macías, promovente de esta iniciativa, lamentó que la institución recurra al manual de la vieja política: negar la realidad, atacar al mensajero y evadir su responsabilidad ante la ciudadanía.

Gámez Macías señaló que el descontento social y las llaves secas en los hogares no se borran con boletines oficiales.

"Al director del Interapas le digo con mucha claridad: usted puede optar por 'desconocer' legalmente al Radar del Agua, pero lo que no puede desconocer es la crisis hídrica y sanitaria que sufren diariamente San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro. Negar el termómetro no le va a quitar la fiebre al enfermo; el desabasto es real y golpea el bolsillo de la gente", enfatizó el legislador.

Respecto a los cuestionamientos del organismo sobre la validez de la evaluación que los colocó en el sótano de la medición con un 30.25% (nivel Súmamente Crítico), el diputado aclaró que el modelo cuenta con un riguroso sustento metodológico y científico desarrollado por académicos y especialistas. Además, precisó que la fórmula no inventó números, sino que se alimentó de la información pública y disponible que el propio Interapas publica en su página web oficial.

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"Si al organismo le preocupa la transparencia de nuestras fuentes, que revise sus propios informes públicos. El Radar del Agua solo sistematizó y contrastó lo que ellos dicen en el papel contra el verdadero termómetro social: las denuncias de los usuarios en la calle. Si dicen que nuestra evaluación miente, están admitiendo que sus propios datos oficiales son falsos", reviró.

El legislador potosino calificó como "inadmisible e irresponsable" que las autoridades utilicen como escudo la supuesta complejidad jurídica o territorial del organismo para normalizar la pérdida de hasta un 50 por ciento del agua potable en la red de distribución. En ese sentido, urgió a que en lugar de destinar tiempo y personal técnico a redactar comunicados defensivos, se priorice la aplicación inmediata de recursos públicos para mejorar la eficiencia física del sistema y detener el desperdicio.

Finalmente, puntualizó que el Radar del Agua mantendrá sus evaluaciones mensuales de forma transparente y bajo el escrutinio público. "Dicen que construyo una agenda basada en el señalamiento permanente; tienen razón, señalaré al organismo permanentemente mientras haya una sola familia potosina sin agua. Menos discursos y más folios resueltos; el agua es un derecho pagado que debe ser entregado", concluyó.