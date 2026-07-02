Así es el anillo de compromiso de Travis Kelce a Taylor Swift

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A diferencia de muchas novias, Taylor Swift nunca imaginó cómo sería su anillo de compromiso. Quien sí tenía una idea más clara era Travis Kelce, quien se encargó de diseñar la joya con la que le pidió matrimonio en agosto de 2025.

La cantante relató en octubre de ese mismo año que, meses antes de la propuesta, le mostró al jugador de los Kansas City Chiefs el trabajo de la joyera Kindred Lubeck.

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El estilo de la artista se caracteriza por piedras antiguas, piezas grabadas a mano y monturas en oro, un diseño que terminó siendo parte de la joya que ahora luce."Le había enseñado un video a (Travis) porque pensé que sus cosas eran geniales", contó la intérprete durante una entrevista con Heart Radio, donde explicó que esto ocurrió aproximadamente un año y medio antes de la pedida de mano.Swift señaló que Kelce prestó atención a esos detalles y que, cuando vio el anillo ya en su mano, pensó: "Sé quién lo hizo, sé quién lo hizo. Fue como si realmente (él) me conociera".-----Una pieza de inspiración vintageEl deslumbrante anillo que la cantante porta con orgullo tanto en conciertos como en su vida diaria está compuesto por un diamante central y por piedras laterales en forma de media luna, con un aire de reliquia familiar. "Es tradicional con un toque moderno", de acuerdo con la opinión de Ann Grimmett, vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers, citada por "ELLE".La piedra principal, de corte alargado, tendría entre 5 y 6 quilates, mientras que el engaste en oro amarillo es de 18 quilates.En cuanto a su valor, las piezas de Kindred Lubeck superan los 33,600 dólares. De acuerdo con "People", el diseñador George Khalife estima que la piedra podría valer entre 3.5 y 5 millones de dólares, aunque también se han mencionado cifras cercanas a los 125 mil dólares.Más allá de las cifras, el significado del anillo es lo que más peso tiene para Taylor, quien ha señalado que le recuerda que pasará el resto de su vida junto a Kelce.La cantante también ha comentado que, desde que él llegó a su vida, su entorno le ha repetido que "nunca había sido tan ella misma".La pareja estaría por llegar al altar tras más de dos años juntos en Nueva York. La celebración comenzaría, de acuerdo con medios estadounidenses, este jueves 2 de julio con una pequeña recepción en el Madison Square Garden y la gran fiesta será un día después.