Combate al "huachicol" debe ser prioridad de Estado: Ramírez Cuéllar

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Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló la urgencia de reformar las disposiciones legales y administrativas, y las sanciones penales para combatir el robo de combustibles (huachicol), porque debilita a Pemex, erosiona la recaudación y fortalece a organizaciones criminales que operan con redes de corrupción, empresas fachada y mecanismos de lavado.

"El combate al robo de combustibles debe asumirse como una prioridad de Estado, porque ahí se cruzan la seguridad nacional, la justicia fiscal y el bienestar de la población. Si no se frenan estas redes, el país seguirá perdiendo recursos esenciales para el desarrollo; si se enfrentan con decisión, México podrá fortalecer sus finanzas, su legalidad y su capacidad de crecimiento con bienestar", afirmó.

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El diputado morenista dijo que analiza propuestas de reforma en materia de aduanas, combate a la corrupción, uso de marcadores químicos y fortalecimiento de la trazabilidad del combustible, como parte de una estrategia de soberanía y seguridad energética nacional.Señaló que el objetivo es cerrar el paso al robo, desvío y lavado de recursos desde el origen hasta la distribución final, reforzando la capacidad del Estado para vigilar ductos, aduanas, transporte y puntos de venta, así como para desmantelar las redes de complicidad institucional y empresarial que han permitido el crecimiento del huachicol.De acuerdo con la iniciativa Stop Fueling Cartel Violence Act, presentada el 14 de mayo de 2026 por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen en Estados Unidos, el Gobierno de México pierde diariamente cerca de 24 millones de dólares en ingresos tributarios potenciales."A ello se suma que entre 16% y 27% del consumo anual de combustibles en México provendría de fuentes ilegales, lo que revela una penetración preocupante del mercado ilícito en la cadena energética nacional", refirió Ramírez Cuellar.Señaló que Pemex estima que en 2024, fueron robados cerca de 987 millones de litros de combustible, casi tres veces más que en 2019; "ese dato confirma la magnitud de una economía ilícita que ya no puede ser tratada como un problema marginal", manifestó el vicecoordinador de Morena.