TAYLOR SWIFT SUPERA A ADELE CON SU NUEVO ÁLBUM

Por EFE

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
El nuevo disco de la estrella estadounidense Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’ superó el récord de ‘25’, el álbum de Adele, como el más vendido en una sola semana, informó este miércoles Billboard.

‘The Life of a Showgirl’ ganó desde su lanzamiento el pasado viernes 3,5 millones de unidades en EE.UU., según los informes iniciales de la firma de seguimiento de datos Luminate.

Esta cifra rompe el récord de la británica Adele, que con 3,378 millones de copias vendidas en 2015, estableció una marca que se ha quedado a tan solo dos meses de cumplir una década.

Este nuevo hito se suma a una semana exitosa en la carrera de Swift, que en su primer día de lanzamiento del disco recaudó 2,7 millones de copias y estableció un récord de ventas de vinilo en una sola semana, con 1,2 millones de copias vendidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El lanzamiento del disco estuvo acompañado de una película, anunciada como una fiesta de lanzamiento del álbum, en la que Swift desmenuzaba sus inspiraciones para el proyecto. De hecho, su estreno en la gran pantalla recaudó 15,8 millones de dólares en su primer día, y este lunes, Billboard, el sitio web especializado en ingresos de taquilla, detalló que el filme ha alcanzado los 46 millones de dólares a nivel mundial. 

