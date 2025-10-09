logo pulso
SLP

Congreso busca más de 326 mdp para 2026

Jucopo prepara presupuesto con consenso político: Serrano C.

Por Leonel Mora

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
Congreso busca más de 326 mdp para 2026

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado trabaja ya, junto con la Coordinación de Finanzas, en la integración del Presupuesto de Egresos 2026, el cual tendría un incremento de al menos un tres por ciento para poder cubrir compromisos salariales de las y los trabajadores del Poder Legislativo.

Así lo informó Héctor Serrano Cortés, presidente de la Jucopo, quien afirmó que todos los acuerdos administrativos, incluyendo los que atañen al presupuesto de cada año, se toman con el consenso de todas las fuerzas políticas presentes en la actual Legislatura.

El presupuesto de este 2025 del Congreso estatal, fue de alrededor de 317 millones de pesos. Un incremento de al menos el tres por ciento elevaría la suma a poco más de 326.5 millones, aunque también habrá que añadir gastos en renovación de equipos de cómputo, consultas ciudadanas que deben reponerse y otros rubros. Se aclaró que no se comprarán vehículos oficiales paras las y los legisladores.

De momento, Serrano Cortés no reveló más detalles del inicio de la confección presupuestal, además de que el Congreso está holgado en cuestión de tiempos para armar y afinar su presupuesto para 2026.

