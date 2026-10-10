SE firma acuerdo con Flying Whales

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Ciudad de México.- La Secretaría de Economía dio a conocer este viernes el acuerdo formal con la start-up aeronáutica francesa, Flying Whales, para el intercambio de información estratégica y colaboración para su plan de trabajo en México.

En una reunión sostenida entre Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, y Sébastien Bougon, presidente de Flying Whales, dieron a conocer la intención de abrir tres bases de manufactura de dirigibles y una escuela de pilotos en el país.

"Dirigibles para mover apoyo en emergencias y equipo de salud a sitios remotos, innovación franco-canadiense a la que se suma México, vienen nuevos horizontes para todos", señaló Marcelo Ebrard a través de X.

Además, en un comunicado de la dependencia federal, señalaron de una posible inversión de 300 millones de dólares durante los próximos tres años, misma que podrá generar alrededor de 300 empleos locales.

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Bougon elogió al país por sus numerosos obstáculos geográficos y al mismo tiempo reiteró la intención de desplegar las instalaciones industriales, aerogeneradores y torres de alta tensión.

"Contribuiremos a la estrategia de descarbonización de México. Incluso estamos desarrollando un hospital móvil, ya que la zona de carga de esta máquina cuenta con un espacio de carga de 100 metros", dijo el presidente de Flying Whales.