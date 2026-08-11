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Se incrementa el precio de la vivienda

Por El Universal

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Se incrementa el precio de la vivienda
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      Ciudad de México.- El Índice de Precios de la Vivienda mostró en el segundo trimestre una apreciación de 7.3% a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

      Mientras que en el acumulado al primer semestre el crecimiento fue de 7.9%.

      La vivienda nueva presentó una variación positiva de 8.3%, mientras que el correspondiente a la vivienda usada aumentó 7.5% de enero a junio. Las casas solas se apreciaron 8.4% y las casas en condominio y departamentos considerados de manera conjunta un 7.4% en el primer semestre.

      La vivienda económico-social aumentó 10% y la vivienda media-residencial se apreció 6.7%.

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      En los primeros seis meses del año, el valor promedio nacional de una vivienda fue de un millón 960 mil 032 pesos, lo que corresponde al valor de una vivienda media.

      Al ordenar los valores de los créditos hipotecarios de menor a mayor, se observa que 25% de las operaciones se realizaron por un valor menor a 843 mil pesos.

      La mediana del valor de avalúo fue de un millón 299 mil 580 pesos y el 50% de las operaciones en el mercado se realizaron por debajo de este monto. 

      Finalmente, 75% de las viviendas fueron valuadas en menos de 2 millones 226 mil 101 pesos.

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