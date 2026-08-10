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Producción de autopartes crece 10% en México: INA

El crecimiento se atribuye a la demanda en Estados Unidos y al aumento en motores a gasolina y partes eléctricas.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 01:25 p.m.
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Producción de autopartes crece 10% en México: INA
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      De enero a mayo, la producción de autopartes alcanzó un valor de 52 mil 878 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento de 10% respecto al mismo periodo de 2025, informó la Industria Nacional de Autopartes (INA).


      Esta cifra se acerca mucho a los 53 mil 081 millones de dólares que alcanzó en el mismo periodo de 2024, cuando se registró un año récord para los fabricantes de componentes.

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      En conferencia de prensa, Gabriel Padilla, director general de la INA, comentó que, después de algunos meses de moderación en 2025, este año, los fabricantes de autopartes prácticamente están volviendo a registrar niveles máximos de producción en el sector con un ritmo de crecimiento a doble dígito.
      En mayo, la producción de autopartes creció 6.9% al ubicarse en 10 mil 905 millones de dólares.
      Padilla atribuyó este buen desempeño en la fabricación de autopartes a que la producción y venta de vehículos en Estados Unidos se ha mantenido en buenos niveles.
      "El mercado estadunidense ha mantenido en junio la producción de 856 mil vehículos y ventas por 1.37 millones de unidades. En julio, se mantienen las ventas en 1.37 millones de vehículos, por lo que la producción de autopartes se puede mantener por arriba, considerando la evolución del mercado estadounidense", explicó.
      En México, 52% de la producción de autopartes corresponde a partes eléctricas, transmisiones y embragues; telas, alfombras y asientos; partes para motor y motores a gasolina.
      Padilla destacó que la fabricación de motores a gasolina se incrementó 39% y las partes eléctricas un 11.4%, de enero a mayo.
      Lo anterior significa que la diversificación en la producción de vehículos no se está dando en un solo sentido, es decir, no solo crece la producción de vehículos eléctricos e híbridos, sino también la producción de vehículos a gasolina.
      Hasta mayo, los estados con la mayor producción de autopartes fueron: Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Tamaulipas.
      La INA destacó que el 87% de la producción de autopartes se exporta hacia Estados Unidos; mientras que de la Unión Americana se importa el 47% de las autopartes y de China un 15%.
      Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó una disminución de 2.2% en la producción automotriz con 302 mil 673 vehículos en julio; mientras que las exportaciones retrocedieron 9.7%, con el envío de 261 mil 534 unidades.
      AMIA indicó que las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos disminuyeron 4.5% de enero a julio; siendo la Unión Americana el destino más importante con 76% de las exportaciones totales.
      Las exportaciones hacia Alemania disminuyeron 6.6%; a Argentina, un 19%; a Japón, un 16%; y hacia Reino Unido, un 23.5%.
      Por el contrario, las exportaciones de vehículos hacia Canadá crecieron 16.6%; a Brasil, un 128%; a Colombia, 26%; y hacia El Salvador, 1,129%.

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