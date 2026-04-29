Sheinbaum anuncia colaboración tecnológica con Petrobras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno acordó establecer una colaboración con la empresa brasileña Petrobras para el intercambio de desarrollos tecnológicos en materia energética.

Colaboración entre México y Petrobras para innovación energética

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, si bien aún no se ha firmado un acuerdo formal, ambas partes coincidieron en trabajar de manera conjunta para aprovechar capacidades en áreas como la extracción de petróleo y la producción de biocombustibles.

"Petrobras es una muy buena empresa (...) han desarrollado muchas metodologías de extracción de petróleo y de otras cosas, como por ejemplo producción de biodiésel o etanol. Entonces acordamos colaborar para que podamos aprovechar desarrollos tecnológicos que ellos tienen y que ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros", señaló.

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Visita técnica de Petrobras para fortalecer sector energético

Como parte de este acercamiento, Sheinbaum adelantó que el próximo 13 de mayo arribará a México un equipo técnico de Petrobras, especializado en producción, exploración y transformación, para trabajar junto con especialistas de Petróleos Mexicanos.

La presidenta destacó que este intercambio busca fortalecer las capacidades del sector energético nacional mediante la cooperación internacional, particularmente con empresas que cuentan con experiencia en innovación tecnológica dentro de la industria petrolera.