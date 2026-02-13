Solteros, el sector que más busca poner en orden sus finanzas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- En

, la

en que se encuentre una persona influye en cómo enfrenta el. El 48% de las personas que buscan apoyo para ordenar sus finanzas son solteras, mientras que 35% están casadas, según una encuesta.Elmarca diferencias en la manera en que las personas asumeny en cómo reaccionan cuando la deuda se vuelve difícil de manejar, de acuerdo con elelaborado por Bravo.Después de losy casados, 11% de quienes solicitaron apoyo viven en, 5% son divorciados y 1% viudos, de acuerdo con la firma especializada en reparación de deudas, en el marco delque se celebra el 14 de febrero.Los datos reflejan que quienesconcentran la mayor proporción de búsqueda de soluciones para ordenar sus finanzas. En estos casos, lay el pago de compromisos recaen en una sola persona, lo que puede limitar el margen de maniobra ante imprevistos o acumulación de intereses.En el caso deo en, elno necesariamente es menor, pero suele implicar. La forma en que se distribuyen gastos, se establecen metas o se definen responsabilidades puede incidir en ladel hogar., experto de la empresa, señaló que hablar con claridad sobre ingresos, deudas yes un paso práctico para tomary evitar que los intereses y pagos mínimos afecten la estabilidad económica.¿Cómo reducir la presión financiera?El reporte también identifica prácticas que pueden contribuir a, como tener claridad sobrede pago,con mayores, establecerde reducción y realizar revisiones periódicas delComo complemento al análisis, la firma plantea una serie depara mejorar la, tanto encomo en pareja.Entre las principales recomendaciones está transparentar el panorama financiero: elaborar unde deudas, montos, fechas de pago,y pagos mínimos. Contar con la información completa permite dimensionar el compromiso real y definir prioridades.También sugiere establecery medibles, como reducir el saldo total de deuda en un porcentaje determinado dentro de un periodo específico. En caso de parejas, se recomienda definir si el objetivo será individual o compartido, así como los indicadores para evaluar avances.Otra medida es priorizar los adeudos con mayores, con el fin de reducir el costo financiero total. No todas las obligaciones tienen el mismo impacto en el, por lo que enfocar recursos en las que generan más intereses puede acelerar el proceso de saneamiento.Adicionalmente, propone aplicar unade 24 horas antes de realizar, especialmente en temporadas de alto consumo, como mecanismo para evitarque afecten elFinalmente, plantea realizar unabreve del, destinada a verificar pagos, ingresos y posibles ajustes ante cambios en la situación económica, con el objetivo deo acumulación de intereses.