Súperpeso rompería el tope de $17

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CIUDAD DE MÉXICO.- La moneda mexicana arrebató terreno al dólar por segundo día seguido y analistas coinciden en que romperá el piso de 17 unidades.

Durante la mañana del miércoles, el tipo de cambio llegó a pisar los 17.02 pesos por dólar y acabó en 17.06 en operaciones al mayoreo, de las cuales más de 80% se realizan en el exterior, según la más reciente encuesta del Banco de Pagos Internacionales.

El peso logró ayer su mejor cierre desde el 31 de mayo de 2024, cuando finalizó abajo de 17, indican los registros de Bloomberg.

La moneda se apreció 0.1%, ligó dos días en verde y suma una ganancia de 5.3% en este 2026, colocándose como la sexta divisa con mejor desempeño, ranking que lidera el peso colombiano.

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Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.49 pesos en ventanillas de Banamex, una baja de cinco centavos frente al martes.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz Zamora, opina que el peso se perfila para romper las 17 unidades, impulsado por el debilitamiento global del dólar y las expectativas de inversionistas por el rumbo de la política monetaria del Banxico y la Reserva Federal (Fed).