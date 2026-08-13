"T-MEC, sujeto a tratos de EU con otros países"

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CIUDAD DE MÉXICO.- Los avances en la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no sólo dependen de los tres integrantes, sino también del diálogo entre la Casa Blanca y otros países con los que pretende llegar a acuerdos, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

"Los tiempos de esa negociación no están determinados por los avances nuestros con Estados Unidos, sino por el diálogo de Estados Unidos y sus negociaciones con muchos países", sostuvo el excanciller al terminar el evento México líder en biotecnología.

Añadió que, por esa situación, "se están tardando" la Representación Comercial de Estados Unidos en resolver la imposición de aranceles contra los países señalados.

Expuso que se dará a conocer durante este mes la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles adicionales a México y 15 países. Ebrard comentó que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, lo invitó a la reunión de los ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales del G-20 en Carolina del Norte.

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