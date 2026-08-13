logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

"T-MEC, sujeto a tratos de EU con otros países"

Por El Universal

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
A
"T-MEC, sujeto a tratos de EU con otros países"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Los avances en la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no sólo dependen de los tres integrantes, sino también del diálogo entre la Casa Blanca y otros países con los que pretende llegar a acuerdos, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

      "Los tiempos de esa negociación no están determinados por los avances nuestros con Estados Unidos, sino por el diálogo de Estados Unidos y sus negociaciones con muchos países", sostuvo el excanciller al terminar el evento México líder en biotecnología.

      Añadió que, por esa situación, "se están tardando" la Representación Comercial de Estados Unidos en resolver la imposición de aranceles contra los países señalados.

      Expuso que se dará a conocer durante este mes la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles adicionales a México y 15 países. Ebrard comentó que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, lo invitó a la reunión de los ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales del G-20 en Carolina del Norte.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Citi ajusta crecimiento económico de México para 2026 a 1.3 %
        Citi ajusta crecimiento económico de México para 2026 a 1.3 %

        Citi ajusta crecimiento económico de México para 2026 a 1.3 %

        SLP

        EFE

        El crecimiento de México en 2026 se apoyará en consumo y remesas, mientras el sector automotor y manufactura enfrentan retos.

        Economistas piden al Gobierno priorizar inversión en presupuesto 2027
        Economistas piden al Gobierno priorizar inversión en presupuesto 2027

        Economistas piden al Gobierno priorizar inversión en presupuesto 2027

        SLP

        EFE

        Se destaca la necesidad de simplificar formalización y ampliar financiamiento para pymes.

        Marcelo Ebrard anuncia estrategia de innovación en México para G20
        Marcelo Ebrard anuncia estrategia de innovación en México para G20

        Marcelo Ebrard anuncia estrategia de innovación en México para G20

        SLP

        EFE

        El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó su asistencia a la cumbre del G20 para promover innovación en México.

        Peso, en su mejor nivel en dos años
        Peso, en su mejor nivel en dos años

        Peso, en su mejor nivel en dos años

        SLP

        El Universal

        El superpeso registró su mayor cierre desde mayo de 2024