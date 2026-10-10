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Trudeau crítica política de antiturismo de EU

Por El Universal

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Trudeau crítica política de antiturismo de EU
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      La Valeta, Malta.- Los países necesitan ser un poco más consistentes en si quieren atraer los ingresos del turismo, tienen que mostrarse abiertos al mundo, y los líderes saber que hay consecuencias, dijo el exprimer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, al hacer una clara crítica y directa a Estados Unidos por poner restricciones a los viajeros.

      Durante su participación en la cumbre global del Consejo Mundial de Turismo (WWTC) confesó que "ser líder mundial es un trabajo muy específico y, a veces, solitario", en el que los altos índices de aprobación deben ser aprovechados para hacer las cosas más difíciles e importantes que perduren con el tiempo.

      En una conversación con la presidenta y directora ejecutiva del WTTC, Gloria Guevara, sobre el tema de la oportunidad por delante, compartió sus experiencias y recomendaciones a los empresarios del ramo turístico del mundo.

      Trudeau, acusó que en ningún gobierno, ni siquiera cuando enfrentaron dificultades con EU, su país impuso sanciones, aumentó los precios o dificultó los viajes.

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      Como ejemplo, mencionó que en el caso de los canadienses, optaron por no viajar al vecino del sur.

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