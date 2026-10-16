"Tulum paga por debacle de aeropuerto"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cancún, QR.- El retiro de aerolíneas internacionales y la cancelación de operaciones por parte de compañías nacionales, motivó que el regidor y empresario, Fernando Barbachano, propusiera se elimine el nombre de Tulum al Aeropuerto Internacional "Felipe Carrillo Puerto" y se asuma que no posee esa categoría.

"Ni es internacional, ni está en Tulum, ni está en la Riviera Maya, sino en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Perdió vuelos, perdió aerolíneas, perdió rutas nacionales e internacionales, noticia que ya le ha dado la vuelta al mundo y solo está dañando la marca de este destino turístico".

El concejal y exdirector de Turismo de Tulum, explicó que el vacacionista que compra un boleto a Tulum aterriza a más de 30 kilómetros, en plena selva del municipio de Felipe Carrillo Puerto, sin transporte accesible y sin vuelos de regreso garantizados porque las aerolíneas se están yendo una por una.

"Su debacle no le suma nada a Tulum, solo le suma cancelaciones, quejas en redes y mala imagen. Si está en Carrillo Puerto, que se llame Carrillo Puerto y que Carrillo Puerto cargue con su operación", resaltó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Tulum no tiene por qué pagar el costo imagen de un aeropuerto municipal sin aviones y en otro municipio", sostuvo.

"Un aeropuerto sin conectividad aérea no es internacional, es municipal con aspiraciones", dijo.