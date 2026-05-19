ABSUELTA EN UN CASO DE FRAUDE FISCAL

MADRId- La Audiencia Nacional de España dio la razón a la cantante Shakira en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle más de 55 millones de euros.

El tribunal estimó el recurso que la artista colombiana había presentado en contra de la resolución sobre el ejercicio fiscal de 2011. En la sentencia, el tribunal considera que la Administración no acreditó que Shakira permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley para considerar a un residente fiscal en el país.

Entiende que la cantante estuvo 163 días en España después de que la Administración había analizado si residía en Bahamas.

"Que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 días fuera de España", señalan los magistrados.

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Al no tener domicilio fiscal en España "es obvio que las liquidaciones que nos ocupan y las consiguientes sanciones, son contrarias a Derecho, porque parte de la idea de que la recurrente tenía en el ejercicio 2011 su domicilio fiscal en España y ello no ha quedado acreditado como hemos razonado anteriormente", señala.

Esta es la última cuenta pendiente que tenía la artista en España tras ocho años de disputa, señaló la agencia que representa a la artista en un comunicado. La Agencia Tributaria anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Shakira alcanzó en noviembre de 2023 un acuerdo con la fiscalía en su causa por fraude fiscal que le evitó la prisión al admitir que no pagó cerca de 14,5 millones de euros en impuestos en España entre 2012 y 2014.

Un juzgado de Barcelona archivó hace unos días la segunda causa penal que Shakira tenía abierta por un supuesto frwaude de 6,6 millones de euros en 2018.