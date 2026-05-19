´MICHAEL´ RECAUDA 703 MDD EN EL MUNDO
El biopic ´Michael´ vuelve al puesto número uno de la taquilla con una recaudación este fin de semana en Norteamérica de 26,1 millones de dólares, y una colecta mundial de 703,8 millones de dólares desde su estreno hace cuatro semanas.
Michael lideró las dos primeras semanas desde su estreno hace cuatro semanas, pero luego fue desbancado por ´The devil wears Prada 2´ (´El diablo viste de Prada 2´), que ha permanecido otras dos.
El film es la película biográfica musical más taquillera en Norteamérica y ha superado a ´Bohemian Rhapsody´ (2018), aunque el biopic de Queen tiene todavía una mayor recaudación mundial, con 911 millones de dólares. Se espera que "Michael" también supere ese récord, según señala Variety.
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