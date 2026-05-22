Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente
Bomberos voluntarios y personal de Salud realizaron el rescate y traslado con heridas graves
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
SAN VICENTE.- Un hombre sufrió lesiones graves tras ser atacado por un cocodrilo en una presa cercana al rancho El Fiscal.
Este viernes, poco después del mediodía, los Bomberos Voluntarios de Tamuín apoyaron al personal de Salud de San Vicente en el rescate y auxilio de un hombre que fue atacado por un cocodrilo moreletii.
Lo anterior ocurrió cuando el afectado, quien es trabajador de un rancho, maniobraba en la presa para poder extraer agua con una bomba.
No se percató de que ahí se encontraba el saurio, el cual lo mordió en una pierna, provocándole heridas graves. Sin embargo, de milagro logró zafarse de sus fauces, y poco después llegó el auxilio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los socorristas lo trasladaron de emergencia a la clínica del IMSS de Tamuín, y hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.
Video | Avistan cocodrilo en centro turístico de Ciudad Valles
Su presencia coincidió con la visita de decenas de bañistas
no te pierdas estas noticias
Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente
Huasteca Hoy
Bomberos voluntarios y personal de Salud realizaron el rescate y traslado con heridas graves
Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes
Redacción
Sigue la protesta de colonos por obra de condominios que se construyen