Alertan por fuertes lluvias y posible granizo en SLP

Alertan por fuertes lluvias y posible granizo en SLP

Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente

Bomberos voluntarios y personal de Salud realizaron el rescate y traslado con heridas graves

Por Huasteca Hoy

Mayo 22, 2026 01:52 p.m.
Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente
      SAN VICENTE.- Un hombre sufrió lesiones graves tras ser atacado por un cocodrilo en una presa cercana al rancho El Fiscal.

      Este viernes, poco después del mediodía, los Bomberos Voluntarios de Tamuín apoyaron al personal de Salud de San Vicente en el rescate y auxilio de un hombre que fue atacado por un cocodrilo moreletii.

      Lo anterior ocurrió cuando el afectado, quien es trabajador de un rancho, maniobraba en la presa para poder extraer agua con una bomba.

      No se percató de que ahí se encontraba el saurio, el cual lo mordió en una pierna, provocándole heridas graves. Sin embargo, de milagro logró zafarse de sus fauces, y poco después llegó el auxilio.

      Los socorristas lo trasladaron de emergencia a la clínica del IMSS de Tamuín, y hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.

