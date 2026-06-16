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ANYA TAYLOR-JOY EN ´EL SEÑOR DE LOS ANILLOS´

Por EFE

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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ANYA TAYLOR-JOY EN ´EL SEÑOR DE LOS ANILLOS´
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      Anya Taylor-Joy interpretará a un elfo en ´El señor de los anillos: La Caza de Gollum´ dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien regresa para interpretar a Gollum, informó este lunes el medio especializado Variety.

      La cinta también contará con la participación de los actores que catapultaron a la fama la franquicia como Ian McKellen en el papel de Gandalf, Elijah Wood como Frodo, y Lee Pace como el rey Thranduil.

      Además de Taylor-Joy también debutan en este universo actrices como Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) y Leo Woodall (Halvard). Sindar del Reino del Bosque que, de acuerdo con el mismo medio, fue descrita como "una agente leal y de confianza del rey Thranduil".

      La película, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027, narrará la búsqueda del hobbit corrupto que da título a la obra en los años previos a la primera entrega de la trilogía, ´La Comunidad del Anillo´. 

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