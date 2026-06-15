Menudo regresa a la CDMX con concierto por su 50 aniversario

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- Menudo está listo para volver a los escenarios, con su gira de 50 años de trayectoria y México forma parte de los países que volverán a pisar los puertorriqueños, ¿quieres revivir tu niñez y adolescencia?, la preventa de los boletos comienza este martes.Se trata de una de las primeras "boy bands" latinoamericanas, responsable de éxitos como "Claridad", "Súbete a mi moto" y Si tú no estás" y está a punto de revivir todos esos éxitos en su "Gira Menudo 50 años", de acuerdo con como informó Live Nation -organizadora de conciertos-, en un comunicado.

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La agrupación de la que formó parte Ricky Martin, entre 1984 a 1989, tiene contemplado a siete de los jóvenes que formaron parte de alineación a lo largo de su historia.Se tratan de René Farrait, Roy Rossello, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avallanet, siente de los 50 integrantes que, a lo largo de la historia de la banda, pertenecieron a ella, aunque Menudo siempre estuvo conformada sólo por cinco personas.Además de los conciertos que ofrecerán los boricuas en su país y en Estados Unidos, también vendrán a la Ciudad de México, ya tiene una fecha programada en el Teatro Metropolitan para el sábado 28 de noviembre.La preventa de los boletos se habilitará este martes, a partir de las 10:00 am y, hasta el jueves 18, a las 11:59 pm, para la que se necesitará ser derechohabiente Citibanamex, a través del programa Citi Entertainment.Aquellas personas que no tengan tarjeta Citi podrán comprar los boletos en la venta general, la cual estará disponible a partir del viernes 19, desde las 10:00 am en la página de Live Nation (LiveNation.com).