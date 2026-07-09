ARIEL 2026 LO MEJOR DEL CINE MEXICANO
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La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer este miércoles a los nominados de la 68 edición del Premio Ariel, el máximo reconocimiento que distingue a lo mejor del cine mexicano. El anuncio se realizó en la Ciudad de México, donde se revelaron las producciones, actrices, actores y realizadores que competirán por la estatuilla.
MEJOR ACTRIZ: Ángela Molina, "Cosmos" Diana Sedano, "Juana" Emma Dib, "La eterna adolescente" Mónica del Carmen, "Las mutaciones" Natalia Reyes, "Aún es de noche en Caracas".
MEJOR ACTOR: Andrés Catzín, "Cosmos" Ernesto Rocha, "Adiós, amor" Hoze Meléndez, "Cocodrilos" Mauricio Isaac, "Café Chairel" Osvaldo Sánchez, "En el camino"
MEJOR COACTUACIÓN FEMENINA: Arcelia Ramírez, "Cocodrilos" Margarita Sanz, "Juana" Ángeles Cruz, "Las locuras" Ruth Ramos, "La eterna adolescente" Teresita Sánchez, "Cocodrilos"
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MEJOR COACTUACIÓN MASCULINA: Bernardo Gamboa, "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)" Héctor Kotsifakis, "Pérdida total" Manuel Cruz Vivas, "Cocodrilos" Mariano López Sosa, "En el camino" Roberto Sosa, "Las locuras" .
MEJOR REVELACIÓN ACTORAL: Aurora Dávila, "Vainilla" Carolina Guzmán, "La reserva" Donovan Said, "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)" Laura Uribe Rojas, "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)" Víctor Miguel Prieto Simental, "En el camino".
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