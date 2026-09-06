León vs América: Horario y canales para tercer lugar de Leagues Cup

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Domingo, 6 de septiembre de 2026 09:54 | Deportes | FUTBOL-LEAGUES CUP

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Después de la pelea por el tercer lugar, Toluca y Monterrey definirán al campeón del torneo binacional.

León y América disputan el tercer lugar de la Leagues Cup 2026

Sobre sus hombros, América carga con una sequía de diez años sin un título internacional. Después de caer en las semifinales de la Leagues Cup, el conjunto azulcrema tendrá que conformarse con pelear por el tercer lugar ante La Fiera de León.

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Para América, el compromiso ante los Panzas Verdes será una buena prueba para conseguir su mejor resultado histórico en la Leagues Cup y fijar la mirada en el título del Apertura 2026 de la Liga MX.

Declaraciones de Guillermo Almada y Óscar Perea previo al partido

Sin embargo, las Águilas tendrán enfrente a una Fiera que dejará todo en la búsqueda de un triunfo que le permita conseguir su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

"El grupo sintió el golpe porque teníamos la expectativa, sobre todo por la forma en la que se dio el encuentro. Ya hicimos el duelo. Ahora intentaremos ganar porque la mejor manera es sanar así", aseveró el estratega Guillermo Almada en conferencia de prensa.

Palabras con las que coincidió el futbolista Óscar Perea, previo al partido que se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

"Para nosotros, todos los partidos son importantes. Este es igual de importante que el pasado. Lo vamos a enfrentar con responsabilidad, humildad y sacrificio", prometió el futbolista colombiano que, este semestre, se unió al conjunto azulcrema.

Después de la pelea por el tercer lugar, Toluca y Monterrey definirán al campeón del torneo binacional en el mismo recinto estadounidense.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup?

Domingo, 6 de septiembre

León vs América | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV e Imagen Televisión.