logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Rock in Rio desata su jornada más pesada

Fotogalería

Rock in Rio desata su jornada más pesada

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

León vs América: Horario y canales para tercer lugar de Leagues Cup

Toluca y Monterrey jugarán la final de la Leagues Cup tras la definición del tercer lugar.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 12:11 p.m.
A
León vs América: Horario y canales para tercer lugar de Leagues Cup
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Domingo, 6 de septiembre de 2026 09:54 | Deportes | FUTBOL-LEAGUES CUP

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Después de la pelea por el tercer lugar, Toluca y Monterrey definirán al campeón del torneo binacional.

      León y América disputan el tercer lugar de la Leagues Cup 2026

      Sobre sus hombros, América carga con una sequía de diez años sin un título internacional. Después de caer en las semifinales de la Leagues Cup, el conjunto azulcrema tendrá que conformarse con pelear por el tercer lugar ante La Fiera de León.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para América, el compromiso ante los Panzas Verdes será una buena prueba para conseguir su mejor resultado histórico en la Leagues Cup y fijar la mirada en el título del Apertura 2026 de la Liga MX.

      Declaraciones de Guillermo Almada y Óscar Perea previo al partido

      Sin embargo, las Águilas tendrán enfrente a una Fiera que dejará todo en la búsqueda de un triunfo que le permita conseguir su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

      "El grupo sintió el golpe porque teníamos la expectativa, sobre todo por la forma en la que se dio el encuentro. Ya hicimos el duelo. Ahora intentaremos ganar porque la mejor manera es sanar así", aseveró el estratega Guillermo Almada en conferencia de prensa.

      Palabras con las que coincidió el futbolista Óscar Perea, previo al partido que se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

      "Para nosotros, todos los partidos son importantes. Este es igual de importante que el pasado. Lo vamos a enfrentar con responsabilidad, humildad y sacrificio", prometió el futbolista colombiano que, este semestre, se unió al conjunto azulcrema.

      Después de la pelea por el tercer lugar, Toluca y Monterrey definirán al campeón del torneo binacional en el mismo recinto estadounidense.

      ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup?

      Domingo, 6 de septiembre

      León vs América | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV e Imagen Televisión.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      León vs América: Horario y canales para tercer lugar de Leagues Cup
      León vs América: Horario y canales para tercer lugar de Leagues Cup

      León vs América: Horario y canales para tercer lugar de Leagues Cup

      SLP

      El Universal

      Toluca y Monterrey jugarán la final de la Leagues Cup tras la definición del tercer lugar.

      Antonelli conquista Monza tras remontar 18 posiciones
      Antonelli conquista Monza tras remontar 18 posiciones

      Antonelli conquista Monza tras remontar 18 posiciones

      SLP

      EFE

      El italiano consiguió su séptima victoria del año y amplió su liderato; Checo Pérez terminó en el puesto 18.

      JC Chávez Jr todavía no cuelga los guantes
      JC Chávez Jr todavía no cuelga los guantes

      JC Chávez Jr todavía no cuelga los guantes

      SLP

      El Universal

      Tras varios años sin títulos mundiales, Chávez Jr intenta recuperar su lugar en el boxeo profesional.

      Barcelona aplasta al Valencia y se consolida en el liderato
      Barcelona aplasta al Valencia y se consolida en el liderato

      Barcelona aplasta al Valencia y se consolida en el liderato

      SLP

      EFE

      Lamine Yamal firmó un doblete en la goleada 5-0 en Mestalla; el conjunto catalán aprovechó el tropiezo del Real Madrid.