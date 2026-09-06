Estados Unidos reitera alerta de seguridad en Nogales por amenaza
El aviso de viaje de Estados Unidos clasifica a Sonora en nivel 3, instando a reconsiderar viajes y extremar precauciones.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Estados Unidos reiteró la alerta de seguridad para sus ciudadanos, la cual había emitido el pasado sábado por una "amenaza" en Nogales, Sonora.
Acciones de la autoridad
Esta mañana de domingo, la embajada estadounidense en México compartió que "debido a información acerca de amenazas", las actividades del gobierno norteamericano en dicha ciudad y municipio, además de los viajes, se han restringido a desplazamientos esenciales nada más durante el día.
"Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta amenaza y el cambio de medidas", dijo.
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Detalles confirmados
Recordó que el aviso de viaje de Estados Unidos clasifica a esta entidad como una zona de nivel 3, que alude a "reconsiderar su viaje".
Entre las medidas a tomar, llamó a sus ciudadanos a extremar precauciones, estar atentos al entorno y buscar refugio en caso de incidente.
Asimismo, avisar a amigos y familiares de que se encuentran bien en caso de algún incidente.
"Siga las instrucciones de las autoridades mexicanas. Manténgase informado a través de los medios locales", recalcó.
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