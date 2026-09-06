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México arropa a Tini en medio del conflicto con su padre

El concierto incluyó duetos con Jorge Blanco y Danna, y una puesta en escena que recordó la serie Violetta.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 12:16 p.m.
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México arropa a Tini en medio del conflicto con su padre
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      "No estás sola", "No estás sola"...


      Con ese grito de sus fans, la argentina Tini Stoessel hizo una emotiva pausa durante su concierto de la noche del viernes en la Arena Ciudad de México.

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      Era difícil desprender esas palabras del momento personal que vive la cantante. Desde hace días, su nombre y el de su padre, Alejandro Stoessel, quien fue su representante durante 15 años, ocupan titulares por el conflicto entre ambos. Esa noche, en cambio, Tini optó por el silencio sobre ese tema.
      Horas antes había roto la oscuridad del escenario al aparecer desde una nave espacial suspendida sobre el recinto, de la que descendió mientras bailaba y cantaba "El cielo".
      Más adelante, una arquera lanzó una flecha en las pantallas que, entre destellos azules, dio paso a escenas de "Violetta", la serie de Disney que catapultó a Stoessel a la fama internacional. Tini retomó canciones de aquella etapa como "En mi mundo" y "Cómo quieres", y sobre una luna rosada interpretó "Te creo".
      La evocación se completó con la aparición de Jorge Blanco y Mechi Lambre, sus compañeros en la serie, recibidos entre gritos.
      "Me da mucha alegría ver que mi hermanita logró esto, te mereces todo lo bueno", le dijo Blanco.
      Desde las gradas llegó entonces otro grito: "Tini, hermana, ya eres mexicana".
      Otra flecha atravesó la puesta y terminó en una explosión que dio paso a un video sobre el olvido y el perdón, antes del ritmo electrónico de "Down" y "Me gusta", su colaboración con Miranda!
      -----Dueto argenmex
      Luego apareció Danna, otra de las invitadas de la noche.
      "La reina de México, te quiero mucho, me alegra haberte conocido y más como persona", le dijo Tini antes de que ambas cantaran "Si tú te vas".
      "Te quiero mucho, amiga. Estás en tu casa, que sean dos noches increíbles. México te ama y yo también", respondió Danna.
      Tini también bajó de la tarima para acercarse a sus seguidores. Saludó a varios, permitió que algunos cantaran fragmentos de "Te pido" y recibió obsequios, entre ellos una bandera mexicana, otra de la comunidad LGBT+ y una playera de la Selección Mexicana.
      Frente a una ciudad futurista, Tini comenzó el tramo final con "Fantasi".
      Jorge Blanco volvió al escenario acompañado por su pareja, Stephie Caire, para bailar junto a Tini. La cantante aprovechó el momento para mandar "un beso al amor de mi vida", Rodrigo De Paul.
      Para "Pa´ él", el escenario se convirtió en una cantina. Le siguió "La Triple T", antes de que Tini se despidiera cerca de la medianoche de unas 15 mil voces que aún le pedían más y prometiera volver a encontrarse el 25 de octubre.

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