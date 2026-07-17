logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Muere Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica, en Miami

Mauro Menéndez, DJ y productor musical, falleció en Miami por un infarto, según reportes oficiales.

Por Redacción

Julio 17, 2026 12:59 p.m.
A
Muere Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica, en Miami
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La conductora Aylín Mujica está pasando por un difícil momento tras la muerte de su hijo mayor llamado Mauro, la cubana se encontraba grabando "Top Chef VIP" en Colombia cuando recibió la noticia.


      Mauro Menéndez era su primogénito, nació a mediados de la década de los 90 de su matrimonio con el músico cubano Osamu Menéndez.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se desempeñaba en el medio artístico como DJ y productor musical.
      Alejandro Gavira, su segundo hijo, nació de su relación con el productor mexicano Alejandro Gavira y a diferencia de su hermano mayor, ha preferido mantenerse con un perfil más bajo y alejado de las cámaras.
      Violeta Valenzuela es la hija menor de Aylín, nacida de su unión con el actor colombiano Gabriel Valenzuela; Violeta tiene un gran parecido físico con su madre.
      Según información de la periodista Mandy Fridmann, un infarto sería la causa de la muerte de Mauro, quien vivía en Miami.

      ¿Quién es Aylín Mujica?
      Aylín Mujica inició su formación artística en Cuba, donde desde los ocho años estudió danza folclórica, ballet clásico y artes dramáticas. En 1992 se mudó a México para buscar nuevas oportunidades y comenzó trabajando como modelo en comerciales y videos musicales. Su gran salto a la actuación llegó en 1995 con la telenovela "La dueña", de Televisa, donde interpretó a Fabiola, un personaje que la consolidó como una de las villanas más recordadas y sensuales de la televisión mexicana.
      A finales de los años 90 se incorporó a TV Azteca, donde protagonizó "Yacaranday" y participó en producciones como "Señora", "Háblame de amor" y "Agua y aceite". Paralelamente, destacó como conductora del programa "Tempranito", para después expandir su carrera a Telemundo en Estados Unidos, sin alejarse de los proyectos en México.
      En los últimos años regresó a la televisión abierta con la telenovela "Como tú no hay dos" (2020) y el reality "Soy famoso, ¡sácame de aquí!" (2022), además de desarrollar una activa carrera en el teatro. Su trayectoria fue reconocida con una estrella en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México y recientemente confirmó su regreso a TelevisaUnivision con un nuevo proyecto sobre cocina.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica, en Miami
      Muere Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica, en Miami

      Muere Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica, en Miami

      SLP

      PULSO

      Mauro Menéndez, DJ y productor musical, falleció en Miami por un infarto, según reportes oficiales.

      Apio Quijano responde a Pedro Sola con dedicatoria perruna
      Apio Quijano responde a Pedro Sola con dedicatoria perruna

      Apio Quijano responde a Pedro Sola con dedicatoria perruna

      SLP

      El Universal

      Pedro Sola generó controversia con sus comentarios sobre perros en espacios públicos y restaurantes.

      Eric del Castillo, de una operación a otra
      Eric del Castillo, de una operación a otra

      Eric del Castillo, de una operación a otra

      SLP

      El Universal

      Familiares informan que la cirugía fue ambulatoria y que el actor mantiene buen ánimo.

      captados EN los ángeles
      captados EN los ángeles

      captados EN los ángeles

      SLP

      El Universal

      LA PAREJA FUE vista EN SU VISITA A LOS ÁNGELES; PODRÍAN ASISTIR A LA FINAL DE LA COPA MUNDIAL, LO QUE HA CAUSADO ALBOROTO, PUES SHAKIRA SE PRESENTARÁ en EL show DE MEDIO TIEMPO