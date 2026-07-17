Gobierno garantiza acceso a playas de Tulum

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Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), aseguró que el Gobierno de México garantiza los accesos a las playas de Tulum, además anunció un plan turístico para la zona que incluye la entrada gratuita al Parque del Jaguar.

Sectur garantiza accesos públicos y gratuitos a playas de Tulum

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 17 de julio en Tulum, Rodríguez Zamora mencionó que se instaló la primera mesa de coordinación entre las diferentes dependencias del gobierno federal, el estado y el sector turístico.

"Las playas son del pueblo como ha dicho la presidenta. Son gratuitas, y además están todos los días, para tanto nacionales, extranjeros y para los tulumenses", dijo.

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Como parte de un plan turístico para Tulum, la titular de la Sectur mencionó acciones como el Programa "Quién es Quién en los Precios" para el monitoreo 24/7 en el sector turístico.

Plan turístico integral para Tulum con enfoque en ordenamiento y promoción

Apuntó que también se hace una revisión del padrón de los prestadores turísticos del área natural protegida; una verificación en los diferentes giros comerciales turísticos; la elaboración del programa arqueológico; la actualización del programa de desarrollo urbano; la elaboración del plan de manejo de la área natural protegida; el registro de accesos públicos a la playa; recolección y limpieza del sargazo; promoción nacional e internacional permanente del destino; un programa de capacitación y certificación turística; y la creación de una cartelera deportiva y cultural.

Dijo que para noviembre regresa al destino la experiencia de iluminación en la zona arqueológica, "lo cual dará vida en la noche", así como la creación de un corredor artesanal y cultural.

Entrada gratuita al Parque Jaguar y reducción de tarifas

Como parte del establecimiento del plan estratégico para Tulum, destacó la secretaria de Turismo la entrada gratuita al Parque Jaguar para todos los visitantes nacionales, así como la reducción del costo a las tarifas "de manera histórica".

Agregó que se va a establecer una movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar; la implementación con la Guardia Nacional de un modelo de atención y cuidado al turista; la implementación de un Plan de Profesionalización y Certificación para prestadores de servicios; la construcción de un estacionamiento; un plan de ordenamiento; y mejoras de servicios públicos para Tulum.

Además, un nuevo sistema de transporte público que será para el pueblo de Tulum que "cambiará la movilidad, la vida y la experiencia no solo de los visitantes nacionales e internacionales, sino para nuestra gente".

Apuntó que se trabaja en nuevas rutas aéreas para llegar al destino turístico.