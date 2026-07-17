Maru Campos acusa a Marina del Pilar de traición a la patria

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, señaló por medio de un video en sus redes sociales, la protección que se está dando desde el Gobierno Federal a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien señaló por traición a la patria luego de que se publicaran durante esta semana audios donde entregaría información a agencias de los Estados Unidos a cambio de protección personal.

"Otra vez desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de MORENA. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de MORENA, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal, porque está siendo investigada; ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: Traición a la patria", afirmó Campos Galván.

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La gobernadora de Chihuahua señaló que, mientras en otros estados se busca negociar con los Estados Unidos, en Chihuahua se ha enfrentado al crimen con la ley en la mano."Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aun así, MORENA me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días. Baja California, Sinaloa, el piloto de El Mayo que tuvieron y dejaron ir a Rocha Moya, que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir: Rompan el pacto con el crimen", agregó.En su video, la mandataria panista pidió que se aplique la ley a los integrantes de MORENA que son señalados por los Estados Unidos de la misma forma que se señala a la oposición."Apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas excursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie; no traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo; la memoria es la principal arma contra la impunidad, porque la patria es primero, no su partido; defendamos la patria juntos".