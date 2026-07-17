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Rayados a empezar con el pie derecho el Apertura 2026

El uruguayo Diego Rossi es la principal incorporación de Rayados para el Apertura 2026.

Por El Universal

Julio 17, 2026 12:07 p.m.
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Rayados a empezar con el pie derecho el Apertura 2026
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      Nuevas y renovadas ilusiones sienten al interior de Rayados de Monterrey de cara al inicio del Apertura 2026 de la Liga MX. Los regiomontanos saben que iniciar con el pie derecho el certamen es vital para conservar una buena actuación en el torneo, por ende, bajo el mando de Matías Almeyda quieren imponerse en el Gigante de Acero ante Santos.


      La afición rayada depositó la confianza en el equipo tras la llegada de Almeyda, pues creen en que el estratega argentino pueda regresarle al equipo un buen funcionamiento y, ¿por qué no?, tener las expectativas puestas en el título. Además, también arribó a la sultana del norte el uruguayo Diego Rossi, procedente de la MLS del Colombus Crew, hasta el momento es la única incorporación al conjunto de Rayados.

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      Por su parte, los laguneros quieren dejar en el olvido el pésimo certamen que hicieron el torneo pasado, no hay dudas de que querrán tener un buen inicio, sin embargo, no será sencillo ya que buscarán su objetivo en calidad de visitante ante un equipo que también busca borrar su oscuro pasado.
      Rayados vs Santos
      Hora: 7:05 pm
      Estadio: Estadio Monterrey o Estadio BBVA
      Transmisión: TUDN, Canal 5

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