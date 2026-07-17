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Piden cuentas a morenistas que votaron por "Ley Serrano"

Gabino Morales critica que tras el anuncio de su derogación "brillan por su ausencia"

Por Ana Paula Vázquez

Julio 17, 2026 12:08 p.m.
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Gabino Morales Mendoza/Foto: Pulso

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      Mientras el coordinador de Morena en el Congreso del Estado, José Roberto García Castillo, planteó reiniciar desde cero la construcción de una nueva ley sobre inteligencia artificial mediante un proceso de consulta, el diputado federal del mismo partido, Gabino Morales Mendoza, cuestionó el silencio de los legisladores que respaldaron la denominada "Ley Serrano", incluidos quienes militan en Morena.

      La reforma que ahora se busca dejar sin efectos fue aprobada en noviembre por la actual Legislatura con el voto de diputados de Morena, entre ellos el propio José Roberto García Castillo, así como Carlos Arreola Mallol, Cuauhtli Badillo Moreno y Luis Emilio Rosas Montiel.

      Ahora, al respaldar la iniciativa para derogar la reforma, García Castillo consideró que la inteligencia artificial es un tema que "ya nos rebasó", por lo que sostuvo que la nueva legislación deberá construirse con las aportaciones de universidades, especialistas y ciudadanía. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que el proceso permitirá elaborar una norma fortalecida por el consenso. Además, reiteró que San Luis Potosí podría convertirse en un referente nacional en la regulación de esta materia.

      En ese contexto, Gabino Morales publicó en redes sociales un mensaje en el que cuestionó la falta de posicionamientos de quienes respaldaron la reforma. "Me llama poderosamente la atención el silencio sepulcral de los diputados que en su momento votaron a favor de la ´Ley Serrano´. Hoy, ante su posible derogación, brilla por su ausencia esa ´enjundia´ y supuesta convicción con la que tanto la defendían", escribió.

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      El legislador federal añadió que su señalamiento también incluía a diputados de Morena que votaron a favor de la iniciativa.

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