Apio Quijano responde a Pedro Sola con dedicatoria perruna

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Apio Quijano fue uno de los muchos famosos que alzó la voz en contra de lo que dijo el conductor Pedro Sola sobre sus deseos de darle a los perros que están en los restaurantes, carne envenenada; el integrante de Kabah tiene una perrita llamada Ofelia, quien se sumó a los mensajes dedicados al conductor de "Ventaneando".

Sola, de 79 años, se sinceró hace unos días, durante el programa encabezado por Pati Chapoy, sobre su desagrado por encontrarse cada vez más con perros en espacios públicos como centros comerciales o restaurantes.

"Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada... o los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños", expresó.

La polémica no ha cesado desde entonces, Pedro Sola ofreció una disculpa que pocos creyeron, algunas marcas retiraron su publicidad del programa, y ayer, TV Azteca dio a conocer su postura al respecto.

La empresa enfatizó que la protección y el respeto por los animales forman parte de sus valores institucionales, y aseguró que reforzará sus acciones en esta materia impulsando programa de sensibilización para sus equipos de trabajo.



La dedicatoria perruna para Pedro Sola

Desde que estalló la polémica, Apio le dedicó un mensaje a Pedro Sola a través de un video, en el que destacó la nula responsabilidad del conductor, por lo que dijo en un espacio donde mucha gente lo ve.

"Claramente no es una persona reconocida por dar información inteligente, nunca lo ha sido, pero sigue teniendo un espacio donde mucha gente lo ve", expresó.

Dijo que es debatible hablar sobre los lugares que aceptan mascotas y no, también, dijo, el que a algunos les guste o no las mascotas, pero hablar de envenenar a los animales, es crueldad, expresó.

Para Apio, lo que dijo Pedro no fue ni humorístico, ni responsable ni ético, por lo que hizo un llamado a pensar dos veces lo que se expresa, porque estos tiempos no son como los de antes.

"Ahora sí el mundo tiene voz, y de una noche a una mañana puede acabar todo", expresó.

Apio compartió una foto de su perrita Ofelia con un outfit muy especial, una playera que dice:

"Cuidado con el Pedro".

Se trata de un meme que comenzó a circular tras viralizarse la declaración del conductor, y que ahora Ofelia, la perrita de Apio, porta en Instagram, donde tiene más de 23 mil seguidores.