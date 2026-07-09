BAD BUNNY CON 9 NOMINACIONES AL EMMY
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EL ESPECTÁCULO DE BAD BUNNY EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL RECIBIÓ NUEVE NOMINACIONES EN LA 78 EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMMY, CONVIRTIÉNDOSE EN EL ´SHOW´ DE LA FINAL DE ESTE CAMPEONATO MÁS NOMINADO DE LA HISTORIA. LA ACTUACIÓN DEL PUERTORRIQUEÑO ESTÁ NOMINADA EN VARIAS CATEGORÍAS QUE RECONOCEN A LOS MEJORES PROGRAMAS DE VARIEDADES POR SU DISEÑO DE PRODUCCIÓN, COREOGRAFÍA, DIRECCIÓN, PEINADO, DISEÑO DE ILUMINACIÓN, DIRECCIÓN MUSICAL, MEZCLA DE SONIDO, DIRECCIÓN TÉCNICA Y MEJOR TRABAJO DE CÁMARA. ADEMÁS COMPITE COMO MEJOR ESPECIAL DE VARIEDADES EN VIVO.
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