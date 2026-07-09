logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BAD BUNNY CON 9 NOMINACIONES AL EMMY

Por EFE

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
A
BAD BUNNY CON 9 NOMINACIONES AL EMMY
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      EL ESPECTÁCULO DE BAD BUNNY EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL RECIBIÓ NUEVE NOMINACIONES EN LA 78 EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMMY, CONVIRTIÉNDOSE EN EL ´SHOW´ DE LA FINAL DE ESTE CAMPEONATO MÁS NOMINADO DE LA HISTORIA. LA ACTUACIÓN DEL PUERTORRIQUEÑO ESTÁ NOMINADA EN VARIAS CATEGORÍAS QUE RECONOCEN A LOS MEJORES PROGRAMAS DE VARIEDADES POR SU DISEÑO DE PRODUCCIÓN, COREOGRAFÍA, DIRECCIÓN, PEINADO, DISEÑO DE ILUMINACIÓN, DIRECCIÓN MUSICAL, MEZCLA DE SONIDO, DIRECCIÓN TÉCNICA Y MEJOR TRABAJO DE CÁMARA. ADEMÁS          COMPITE COMO MEJOR ESPECIAL DE VARIEDADES EN VIVO. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ximena Herrera se une a La casa de los famosos México 2026
      Ximena Herrera se une a La casa de los famosos México 2026

      Ximena Herrera se une a La casa de los famosos México 2026

      SLP

      El Universal

      La actriz expresó su entusiasmo y determinación para llegar a la final del concurso televisivo.

      Latinos brillan en las nominaciones al Emmy
      Latinos brillan en las nominaciones al Emmy

      Latinos brillan en las nominaciones al Emmy

      SLP

      El Universal

      Carlos Manuel Vesga y Colman Domingo también destacan en categorías de actuación en los Emmy 2026.

      Alejandro Fernández responde a periodista argentino que insultó a México
      Alejandro Fernández responde a periodista argentino que insultó a México

      Alejandro Fernández responde a periodista argentino que insultó a México

      SLP

      El Universal

      El periodista Eduardo Feinmann generó polémica con comentarios ofensivos hacia México.

      "The Pitt" lidera con 25 nominaciones al Emmy y "Hacks" encabeza comedias con 24 Por ANDREW DALTON Associated Press603 words
      "The Pitt" lidera con 25 nominaciones al Emmy y "Hacks" encabeza comedias con 24 Por ANDREW DALTON Associated Press603 words

      "The Pitt" lidera con 25 nominaciones al Emmy y "Hacks" encabeza comedias con 24 Por ANDREW DALTON Associated Press603 words

      SLP

      AP

      Jean Smart busca su quinto Emmy consecutivo por Hacks en la categoría de mejor actriz en comedia.