BAD BUNNY Y ZARA LANZAN "BENITO ANTONIO"

Desde hace meses, Bad Bunny ya venía dejando pistas. Primero apareció usando looks de Zara durante el Super Bowl 2026 y más tarde volvió a apostar por la firma española en distintos eventos, incluida la Met Gala. Ahora, finalmente, todo cobra sentido con el lanzamiento de "Benito Antonio", la nueva colaboración entre el cantante puertorriqueño y Zara.

La colección mezcla algunos de los elementos más característicos del estilo de Benito: siluetas oversized, referencias deportivas, prendas cómodas, colores suaves y detalles bordados que conectan con la estética relajada y nostálgica que ha llevado recientemente.

La cápsula apuesta por un guardarropa casual elevado donde predominan las prendas amplias y cómodas. Entre las piezas que más han llamado la atención se encuentran las sudaderas grises con el logo "NUEVAYoL" bordado en colores, una referencia directa al universo creativo que Bad Bunny ha construido alrededor de su música y estética visual.

También destacan las gorras desgastadas con el nombre "Benito Antonio" bordado en tonos vibrantes, además de conjuntos de inspiración universitaria con rayas verdes, bermudas holgadas y pantalones de cuadros en tonos pastel.

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Otra de las apuestas fuertes de la colección son los looks de sastrería relajada.

Además, la cápsula incorpora jeans de corte recto y efecto vintage, camisetas básicas, hoodies oversized y prendas con una vibra sporty que mezcla lo urbano con referencias caribeñas y Y2K.

La colección "Benito Antonio" estará disponible a partir del 21 de mayo en tiendas seleccionadas y en la página oficial de Zara México.