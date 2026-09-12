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Activan sexta contingencia ambiental por ozono de 2026 en el Valle de México

Se registraron concentraciones máximas de ozono que superan los límites permitidos, afectando a cerca de 20 millones de habitantes.

Por EFE

Septiembre 12, 2026 07:55 p.m.
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Activan sexta contingencia ambiental por ozono de 2026 en el Valle de México
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México, 12 sep (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) del Gobierno de México activó este sábado la sexta contingencia ambiental atmosférica por ozono de 2026 en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM).

      Detalles confirmados

      En un comunicado, la Came informó que a las 15:00 hora local (21:00 GMT) se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 161 partículas por billón (ppb) en la estación Benito Juárez (BJU) y 157 ppb en Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ambas en Ciudad de México.

      El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que un sistema de alta presión generó estabilidad atmosférica y vientos muy débiles, favoreciendo la acumulación de contaminantes.

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      Acciones de la autoridad

      A ello, agregó, se sumaron una alta radiación solar y el transporte de precursores de ozono hacia el suroeste del Valle de México.

      La calidad del aire alcanzó el rango de "Muy Mala", apuntó la nota.

      Ante este escenario, las autoridades activaron la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de reducir la exposición de la población a los altos niveles de contaminación y disminuir la emisión de contaminantes.

      En la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa las autoridades declaran contingencia ambiental.

      Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, en especial para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

      También pidieron suspender actividades cívicas, culturales y recreativas en exteriores, posponer eventos masivos en ese horario y evitar fumar, especialmente en espacios cerrados.

      Las medidas también incluyen restricciones adicionales a la circulación de vehículos para reducir las emisiones contaminantes.

      La sexta contingencia ambiental por ozono se produce tras las registradas el 8 de enero, el 12 y 15 de febrero, 10 de marzo y 25 de abril. Además, el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y altas concentraciones de partículas suspendidas.

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