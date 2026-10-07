Fallece Eva Marie Saint, actriz de Hitchcock y ganadora del Oscar

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Eva Marie Saint, la pálida y esbelta actriz que ganó un Premio de la Academia por su primera película, "On the Waterfront" ("Nido de ratas"), y protagonizó junto a Cary Grant el thriller de Alfred Hitchcock "North by Northwest" ("Intriga Internacional"), murió a los 102 años.

Saint, cuyo trabajo como actriz se prolongó hasta que era una nonagenaria, murió en su casa de Los Ángeles el martes, confirmó el representante de la familia, Jeff Sanderson.

Saint tuvo uno de los debuts más espectaculares en la historia de Hollywood, como el interés amoroso del atormentado Terry Malloy de Marlon Brando en "On the Waterfront", y su primer viaje a los Premios de la Academia también fue memorable. Embarazada de su primer hijo, Saint aceptó su Oscar de manos de Frank Sinatra y, sonriendo, murmuró un discurso de ganadora único: "Creo que puede que tenga al bebé aquí mismo". (Su hijo, Darrell, nació dos días después).

El premio por el clásico de 1954 la convirtió en una estrella de la noche a la mañana, pero pronto asombró a Hollywood con una firme independencia que marcaría su carrera. Rechazó ofertas de contratos con estudios y declinó oportunidades de dar continuidad a su gran éxito, al explicar que se tomaba un tiempo para familiarizarse con su nuevo hijo. (Su hija, Laurette, nació en 1958).

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Carrera cuidadosamente seleccionada

En su primera década en Hollywood, Saint apareció en apenas siete películas. Rechazó producciones de primer nivel como "The Man in the Gray Flannel Suit" con Gregory Peck, "Summer and Smoke" con Laurence Harvey y "The Rainmaker" con Burt Lancaster. Atribuyó a su esposo, el director de televisión y teatro Jeffrey Hayden, haberla persuadido para protagonizar "North by Northwest" de Hitchcock, el clásico thriller de 1959 en el que Saint interpreta a una espía que seduce a Grant, pero termina enamorándose de él.

"Recuerdo vívidamente que me dijo: 'Cariño, creo que deberías encontrar un lugar tranquilo. Yo me encargaré de los niños y quiero que pienses de verdad en esto y vuelvas a leer este guion'", le contó a Vanity Fair en 2014. "Tenía tanta razón. Y para eso están los esposos".

En lugar de que su selectividad desanimara a los estudios, estos siguieron ofreciéndole papeles protagónicos en películas como "Exodus" (con Paul Newman), "Raintree County" (Elizabeth Taylor, Montgomery Clift) y "All Fall Down", con Warren Beatty.

Se volcó más hacia la televisión en la década de 1970 y disfrutó de una popularidad renovada en la década de 1980 como la madre de Cybill Shepherd en la exitosa comedia de situación "Moonlighting" y como la madre de Tom Hanks en la comedia cinematográfica "Nothing in Common". Ganó un Emmy por la miniserie de 1990 "People Like Us", y tuvo papeles en películas del siglo XXI como "Because of Winn-Dixie", "Superman Returns" y "Winter's Tale", adaptada de la novela homónima de Mark Helprin. En 2021, interpretó a la tía de Marisa Tomei en la breve obra de audio "The Bus Ride", parte de "The Pack Podcast".

Saint estuvo casada con Hayden por 65 años, hasta la muerte de él en 2016.

Orígenes y formación artística

Cuando Saint surgió en la conciencia pública, muchos creían que su nombre, con resonancias teatrales, era inventado. Nació con ese nombre el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey. La familia se mudó a Delmar, un pequeño pueblo cerca de Albany, Nueva York, donde su padre era gerente de Goodrich Rubber Co. La meta de Eva era convertirse en maestra de tercer grado como su madre, pero en la Universidad Estatal de Bowling Green, en Ohio, se presentó a una obra y obtuvo el papel principal.

Tras graduarse, vivió con sus padres y comenzó a buscar trabajos de actuación en Manhattan. Después de un año infructuoso, consiguió un papel de dos líneas como operadora telefónica en un drama radial y pronto trabajaba de manera constante en telenovelas y dramas nocturnos, apareciendo durante dos años como Claudia en "One Man's Family". La televisión de cadena estaba en auge a comienzos de la década de 1950, y su apariencia y sentido dramático la convirtieron en una favorita de los encargados de reparto y los productores. Atribuyó a Lee Strasberg haberla ayudado a superar la timidez.

Un giro decisivo en la carrera de Saint llegó cuando audicionó ante Elia Kazan y fue aceptada en el Actors Studio, que moldeó a una generación de estrellas del método. Atribuyó al maestro de actuación Lee Strasberg haberla ayudado a superar su timidez.

"Lee Strasberg, cuando me conoció un poco, me dio una escena para hacer en la que tenía que llorar delante de mis compañeros", le dijo a The Santa Barbara Independent en 2009. "Me preocupaba, trabajé en ello, traté de usar lo que estaba aprendiendo en el estudio. Por fin hice la escena, y lloré, y mis compañeros lloraban conmigo. Fue un momento increíble para mí".

A Saint la rechazaron para el único papel femenino en la obra "Mister Roberts", pero la contrataron como suplente de la actriz elegida, Jocelyn Brando, hermana de Marlon. En seis meses frustrantes, Saint nunca llegó a sustituir a Brando. Finalmente llegó a Broadway en "A Trip to Bountiful", que había interpretado en televisión.

Kazan la invitó a probar para el papel femenino principal en "On the Waterfront" improvisando una escena con Brando. Le dijeron que intentara impedir que un joven entrara en su apartamento. Ella le contó a Los Angeles Times en 2001: "Lo único que sé es que Marlon entró por la puerta y puso la música. Empezamos a bailar. Me levantó la falda de un manotazo. Kazan vio saltar las chispas, y así fue como conseguí el papel".