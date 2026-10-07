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"El Chapo" Guzmán mantiene relación con sus hijas: Emma Coronel

La esposa de Guzmán desmiente versiones que indican distanciamiento entre sus hijas y el narcotraficante.

Por El Universal

Octubre 07, 2026 02:43 p.m.
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El Chapo Guzmán mantiene relación con sus hijas: Emma Coronel
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      Aunque Joaquín "El Chapo" Guzmán permanece completamente aislado en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, sus hijas gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, continuarían teniendo contacto con él. Así lo reveló Emma Coronel, quien habló sobre la relación entre las menores y su padre durante una transmisión en Kick.

      Emma Coronel confirma comunicación entre hijas y El Chapo

      La declaración llama la atención porque documentos judiciales han confirmado que las llamadas telefónicas entre el narcotraficante y su familia fueron canceladas desde 2023. Además, el propio Guzmán ha enviado cartas a autoridades de Estados Unidos para pedir cambios en las condiciones de su encarcelamiento, así como la posibilidad de ver a su familia.

      ¿Qué dijo Emma Coronel sobre las hijas de "El Chapo"?

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      Durante la transmisión, uno de los usuarios del chat preguntó a Coronel si todavía mantenía una relación con el capo.

      La respuesta de la también influencer fue contundente, pues explicó que, independientemente de cualquier circunstancia, siempre existirá una relación entre ambos debido a que él es el padre de sus hijas.

      "Siempre va a haber una relación con el papá de mis hijas, chat. Siempre, siempre. Es el papá de mis tesoros", respondió.

      Pero lo que más llamó la atención fue que aseguró que sus hijas son muy apegadas a su padre y que continúan teniendo comunicación con él.

      "Ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él", afirmó.

      La declaración sorprendió debido a las restricciones que enfrenta "El Chapo" en prisión, aunque Emma no explicó exactamente cómo se produce actualmente ese contacto, pues no detalló si las niñas hablan con su padre mediante llamadas telefónicas, videollamadas, cartas, visitas familiares o algún otro mecanismo autorizado por las autoridades penitenciarias.

      Emma Coronel desmiente versiones sobre distanciamiento familiar

      Asimismo, durante la misma conversación, también reaccionó a las versiones que señalan que sus gemelas no tendrían una relación cercana con su padre.

      La esposa de Guzmán aseguró que quienes hacen ese tipo de afirmaciones desconocen la historia familiar y, por ello, pidió no tomar como verdad todo lo que se publica sobre ellos.

      Según explicó, la relación entre las jóvenes y su padre continúa siendo cercana y todo se encuentra bien.

      "No crean chat lo que dicen las noticias, por favor", comentó.

      Las cartas que "El Chapo" ha enviado a la Corte de Estados Unidos

      Mientras su familia intenta mantener el vínculo con él, El Chapo ha recurrido en varias ocasiones a las autoridades judiciales de Estados Unidos para pedir cambios en su situación.

      Guzmán ha enviado distintas cartas escritas a mano y en inglés, en las que ha solicitado su liberación y una nueva oportunidad.

      En uno de esos escritos aseguró que quería demostrar que su condena en 2019 había cambiado por completo su vida. También hizo referencia a sus hijas gemelas y a Emma Coronel para explicar que necesitaba estar presente para su familia.

      El narcotraficante también ha pedido ser extraditado a México y obtener un nuevo proceso judicial.

      Sin embargo, esa solicitud ya fue rechazada por el juez Brian Cogan.

      Otra de las cartas que llamó la atención fue aquella en la que escribió la dirección de Palacio Nacional, donde se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum.

      En el documento pidió que se estableciera contacto con la mandataria en relación con su intención de regresar a México.

      La petición estaba relacionada con su deseo de volver a ver a su familia y regresar al país.

      En otra parte de sus escritos, Guzmán también sostuvo una versión sobre los hechos por los que fue condenado. Afirmó que fue el gobierno mexicano el que cometió los asesinatos y que él terminó siendo responsabilizado mientras intentaba proteger su vida y la de su familia en México.

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