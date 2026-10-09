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Raúl Osorio anuncia candidatura para alcaldía de Mérida

El exconductor de televisión se inscribirá en Morena para participar en las candidaturas de Yucatán.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 06:10 p.m.
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Raúl Osorio anuncia candidatura para alcaldía de Mérida
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      Raúl Osorio Alonzo confirmó su intención de buscar una candidatura para las elecciones de 2027, con dos opciones sobre la mesa: la alcaldía de Mérida o la diputación federal por el Distrito 4, luego de dejar la dirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Yucatán.

      Raúl Osorio y sus opciones políticas para 2027

      El exconductor de televisión se perfila para participar en el proceso interno de Morena, partido con el que buscaría competir por uno de esos cargos de elección popular.

      Su salida de la Beneficencia Pública marca el inicio de su movimiento político rumbo a 2027, mientras se definen las candidaturas de ese partido guinda para Mérida y los 5 distritos electorales federales de Yucatán.

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      Inscripción de Raúl Osorio en Morena para diputación federal

      El "Rulo" se inscribirá también como aspirante a la diputación del 4o. distrito electoral que corresponde buena parte de la zona norte de Mérida.

      Ese distrito lo ha ganado tradicionalmente el PAN.

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