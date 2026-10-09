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Anthony Vaccarello deja la dirección creativa de Saint Laurent después de 10 años al frente de una de las casas de moda más influyentes de Francia. La firma confirmó su salida este viernes 9 de octubre de 2026 y adelantó que próximamente anunciará quién asumirá el liderazgo creativo.

Trayectoria y estilo de Anthony Vaccarello

El diseñador belga llegó a la maison en abril de 2016, después de la salida de Hedi Slimane. Desde entonces, desarrolló una propuesta estética marcada por las siluetas sensuales, las transparencias, la sastrería definida y una reinterpretación contemporánea de los códigos de Yves Saint Laurent.

Durante su gestión, Vaccarello consolidó una identidad visual reconocible para la firma y reforzó su presencia en la conversación cultural y de moda internacional. Su trabajo mantuvo una conexión con el espíritu provocador de la maison, a través de colecciones que combinan sensualidad, minimalismo y una imagen sofisticada.

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Reacciones oficiales a la salida de Vaccarello

¿Qué dijo Kering sobre la salida de Anthony Vaccarello? Luca de Meo, CEO de Kering, grupo propietario de Saint Laurent, agradeció al diseñador por su contribución durante la última década. Destacó que su visión creativa y sus altos estándares ayudaron a fortalecer la influencia de la casa francesa.

Por su parte, Cédric Charbit, presidente y CEO de Saint Laurent, señaló que Vaccarello llevó a la maison por una trayectoria notable, impulsando su imagen y su impacto cultural.

La salida abre una nueva etapa para la firma, aunque todavía no hay un nombre confirmado para ocupar la dirección creativa. Saint Laurent anunció que dará a conocer próximamente a su nuevo responsable creativo, quien tendrá el reto de continuar el legado de la casa y definir el siguiente capítulo de su historia.