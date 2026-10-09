Sheinbaum anuncia próxima reunión con embajador Johnson en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que prevé reunirse próximamente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para abordar temas particulares de la relación bilateral.

Detalles confirmados

En su conferencia matutina, la Mandataria explicó que el encuentro que sostuvo este jueves con el diplomático estadounidense fue con empresarios de la American Chamber of Commerce, por lo que no hubo oportunidad de dialogar sobre asuntos de seguridad ni sobre la academia policial de Querétaro.

"Y ya quedamos de reunirnos pronto con el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador, pues para ver temas particulares. Pero entonces no hubo oportunidad de dialogar (...)", destacó.

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¿Qué declararon sobre la reunión?

Detalló que la reunión estuvo enfocada en atender las inquietudes de las empresas estadounidenses con presencia en México, explicar la Ley de Ingresos y revisar solicitudes relacionadas con el comercio y las condiciones para la inversión.

"(...) la reunión pues fue más bien atender las solicitudes de las empresas, explicarles la ley de ingresos, explicarles algunas solicitudes que ellos tenían particulares. Entonces, más bien fue relacionada con la con el comercio y con el ambiente favorable para la inversión de las empresas en nuestro país. Esencialmente fue eso", indicó.

El próximo encuentro se dará luego de que Sheinbaum cuestionara recientemente la participación de autoridades estadounidenses en una academia de formación policial en Querétaro, al señalar que debía aclararse en qué condiciones operaba y si existían acuerdos con el gobierno federal.