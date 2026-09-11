Suspenden pirotecnia en el Lastras tras incidente con aficionados

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Luego del incidente registrado durante el partido entre Atlético de San Luis y Guadalajara, en el que aficionados denunciaron haber resultado afectados por los efectos especiales, el club y Protección Civil Municipal acordaron suspender el uso de pirotecnia durante el resto del torneo.

La medida fue tomada durante una reunión entre representantes del Atlético de San Luis y la Dirección Municipal de Protección Civil, en la que se revisaron los protocolos de seguridad que se aplican durante los encuentros en el Estadio Libertad Financiera.

De acuerdo con Protección Civil, el incidente ocurrió cuando las condiciones de viento afectaron la trayectoria de los artefactos. Aunque la pirotecnia contaba con las medidas de seguridad y permisos correspondientes, ambas instituciones determinaron dejar de utilizarla como una medida preventiva.

La decisión ocurre después de que asistentes al encuentro ante Chivas difundieran videos y testimonios en los que denunciaron haber sufrido quemaduras y otras afectaciones por los efectos especiales utilizados durante el espectáculo.

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Con el acuerdo, el Atlético de San Luis no utilizará pirotecnia en los partidos que restan del torneo, mientras que Protección Civil y el club mantendrán la coordinación para reforzar las medidas de seguridad dentro del estadio.