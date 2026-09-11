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Admite SSPC necesidad de generar más confianza para denuncias

Juárez Hernández dijo que enfocarán esfuerzos en mejorar proximidad social

Por Rubén Pacheco

Septiembre 11, 2026 12:19 p.m.
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Jesús Juárez Hernández/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Luego que la ENVIPE del Inegi advirtió que el año pasado aumentó la "cifra negra" o delitos no denunciados al llegar a 93.2 por ciento, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consideró que los resultados implican reforzar la proximidad social y la confianza, a fin de que la ciudadanía decida denunciar cualquier delito.

      Sin embargo, matizó que las diferentes áreas de la SSPC estudiarán la metodología aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sobre todo, cuáles son los delitos no denunciados ante las autoridades.

      "Lo que nos indica ahí, es que debemos de trabajar, esforzarnos mucho más en brindar un mejor servicio a la ciudadanía y brindar una mayor confianza, así que enfocaremos nuestras acciones a esa evaluación para tratar de mejorar", dijo.

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      En entrevista, explicó que este análisis permitirá enfocar los esfuerzos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en colaboración con las demás corporaciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

      Aunque aumentó la "cifra negra", el mando policiaco destacó que decreció la percepción de inseguridad entre la población potosina, cuyo indicador puede favorecer a generar mayor confianza ciudadana en la presentación de denuncias cuando alguien resulta víctima de un delito.

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