Avándaro: la noche en que el rock mexicano perdió la inocencia

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Ciudad de México.— Antes de que comenzara la música, Avándaro ya se había salido del plan. Lo que originalmente sería una carrera de automóviles terminó convertido, durante los días 11 y 12 de septiembre de 1971, en la mayor concentración juvenil que México había visto hasta entonces.

Miles de jóvenes caminaron durante kilómetros para llegar a un terreno en Tenantongo, cerca de Valle de Bravo. Viajaron en automóviles, autobuses, camionetas o de aventón. Otros llegaron a pie, cargando cobijas y mochilas, atraídos por una noche completa de rock mexicano.

Las estimaciones sobre la asistencia varían. Los organizadores esperaban algunas decenas de miles de personas, pero distintas reconstrucciones calculan que la concentración pudo superar las 250 mil. Lo indiscutible es que la multitud rebasó cualquier previsión y obligó a cancelar la carrera que había dado origen al llamado Festival de Rock y Ruedas de Avándaro.

Durante horas, el campo se llenó de guitarras eléctricas, lodo, lluvia, humo y jóvenes que repetían una consigna sencilla: paz y amor.

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A 55 años de distancia, Avándaro permanece como una de las grandes contradicciones de la cultura mexicana: fue una jornada pacífica convertida por el poder y parte de la prensa en sinónimo de caos, drogas y "degeneración".

El rock toma el campo

Por el escenario pasaron agrupaciones como Los Dug Dug´s, Epílogo, División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Tinta Blanca, Three Souls in My Mind y Love Army, representantes de una escena que comenzaba a construir una identidad propia.

Muchas bandas todavía cantaban en inglés y estaban influidas por el blues, el rock psicodélico y los sonidos de Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, Avándaro permitió ver que en México ya existía un público masivo para esa música.

Uno de los episodios que más molestó a las autoridades ocurrió durante la presentación de Peace and Love. Su vocalista, Ricardo Ochoa, presentó "Marihuana" como una canción con la que se identificaba la juventud y lanzó desde el escenario una frase desafiante: "Chin chin el que no la cante". Después interpretaron "We Got the Power", cuyo título —"Tenemos el poder"— bastó para alimentar la lectura política del festival.

El contexto no podía ser más delicado. Tres meses antes, el 10 de junio, estudiantes habían sido atacados durante el Halconazo. La herida de la matanza de Tlatelolco seguía abierta y el gobierno observaba con desconfianza cualquier concentración juvenil.

Avándaro no nació como una manifestación política, pero reunir a una multitud de jóvenes que vestían, hablaban y escuchaban música a su manera terminó siendo, en sí mismo, un desafío para una sociedad profundamente conservadora.

Lo que vieron quienes estuvieron ahí

El periodista Jorge Meléndez, enviado por El Universal para cubrir el festival junto con Humberto Musacchio, recordó décadas después una escena distinta a la difundida por los grandes medios.

Hubo consumo de drogas y alcohol, desorden y una joven se quitó la ropa frente a las cámaras, pero, según su testimonio, prevaleció el respeto entre los asistentes. "No hubo orgías, como afirmó la prensa", sostuvo.

Para Meléndez, la reunión mostró que la juventud mexicana tenía deseos de libertad, de expresarse, convivir pacíficamente y escuchar "la música que nos diera la gana". Sus textos y los de Musacchio, afirmó, no fueron publicados entonces.

Esa memoria coincide con la de numerosos músicos y asistentes: Avándaro fue caótico porque nadie estaba preparado para recibir a semejante multitud, pero no fue la batalla campal descrita después.

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La lluvia convirtió el terreno en un lodazal y escasearon alimentos, agua y servicios sanitarios. Aun así, la multitud permaneció frente al escenario durante la madrugada.

Del "paz y amor" al "infierno"

Cuando el festival terminó, comenzó otra historia: la construida por titulares que presentaron a los asistentes como una amenaza para la moral y el orden público.

La portada de la revista Alarma! se convirtió en uno de los ejemplos más extremos. Bajo la cabeza "El infierno en Avándaro", acumuló palabras como "encueramiento", "mariguaniza", "degenere sexual", "mugre", "sangre" y "muerte".

La reunión musical quedó reducida a una fotografía de desnudez, el consumo de marihuana y las imágenes más escandalosas disponibles. La música, las bandas y la convivencia de cientos de miles de personas prácticamente desaparecieron de aquella narración.

Otros medios publicaron expresiones como "Avándaro, la locura", "Nudismo y marihuana" y "Hospital para degenerados". Para Jorge Meléndez, la cobertura no fue una reacción espontánea: respondió al control gubernamental sobre los medios y a la decisión de desacreditar una concentración juvenil que había provocado temor en el poder.

La imagen de Alarma!, recuperada ahora en redes sociales por espacios como Cronorock MX, sirve para recordar no solamente cómo fue visto el festival, sino cómo una portada puede imponer una versión de los hechos durante décadas.

El castigo llegó después

Avándaro pudo ser el inicio de una época de grandes festivales mexicanos. En cambio, se convirtió en un parteaguas que cerró escenarios.

El rock fue retirado de estaciones de radio y televisión; los conciertos masivos dejaron de recibir permisos y numerosas agrupaciones perdieron espacios para presentarse. La música sobrevivió en sitios pequeños, improvisados y semiclandestinos que terminaron conocidos como "hoyos fonqui".

De acuerdo con los recuentos de la UNAM, esa marginación se prolongó durante más de una década. Mientras el festival era condenado públicamente, las bandas y su público fueron empujados a bodegas, salones abandonados y zonas periféricas.

Three Souls in My Mind, encabezada por Álex Lora, fue una de las agrupaciones que atravesó aquella etapa y mantuvo vivo el vínculo con un público que no encontraba espacio en los medios ni en los grandes escenarios.

Paradójicamente, la censura ayudó a convertir Avándaro en mito. No existen imágenes completas de todas las actuaciones ni una versión única de lo sucedido. Sobreviven fotografías, grabaciones parciales, testimonios y titulares que todavía disputan el significado de aquella noche.

Una memoria que sigue sonando

Avándaro no fue el Woodstock mexicano en sentido estricto. Careció de su infraestructura, organización y alcance internacional. Tampoco fue la orgía destructiva descrita por la prensa sensacionalista.

Fue una concentración improvisada, desbordada y profundamente significativa. Por primera vez, el rock mexicano pudo mirar la magnitud de su público; por primera vez también, ese público comprobó el temor que podía provocar simplemente por reunirse.

A 55 años, el festival permanece como una fotografía de dos Méxicos: el de una juventud que reclamaba música, convivencia y libertad, y el de un poder que respondió con estigmatización y silencio.

La carrera nunca se realizó. Los amplificadores se apagaron. Los titulares condenaron a los asistentes. Pero Avándaro sobrevivió a todos ellos.