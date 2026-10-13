Timberland lanza estos modelos de botas por el Día de Muertos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Timberland acaba de presentar su colección de botas inspirada en Día de Muertos, evocando la nostalgia por los seres queridos que ya no están y recuperando elementos distintivos como la flor de cempasúchil.

Colección "El Regreso" y sus modelos

Si quieres conocer los detalles de cada modelo, aquí te los presentamos junto con su precio.

Las calaveras, el morado, el anaranjado y otros símbolos de la conmemoración cobran vida en este lanzamiento de edición limitada, y que lleva por nombre "El Regreso".

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Se trata de una propuesta que incluye dos modelos de botas, los cuales reinterpretan la estética tradicional de Timberland y le añaden tanto acabados inesperados como pequeños detalles que vale la pena descubrir.

Características y diseño de las botas

A simple vista, este modelo conserva la silueta clásica y resistente, pero esconde una sorpresa: un esqueleto que adquiere un tono morado al recibir la luz del sol.

Pero además, un colgante bordado complementa su apariencia y le da un toque misterioso.

El segundo calzado destaca por su plataforma elevada y unos ojillos con forma de cempasúchil. También cuentan con cadena de dijes y bordados que completan el diseño.

Además de su estilo llamativo, ambas botas vienen con características pensadas para el uso cotidiano: materiales impermeables que ofrecen protección frente a la humedad, y el modelo femenino incorpora una plantilla acolchada para mayor comodidad al caminar.

Si alguno de los diseños de "El Regreso" capturó tu atención, ve haciendo espacio en tu clóset. Los dos modelos cuestan $4,999 y se pueden comprar en tiendas físicas y en línea, en ésta última modalidad considera los gastos de envío.

Y como tip extra, antes de elegir tus favoritas, revisa las tallas y existencias, ya que podrían agotarse por ser piezas limitadas y por la proximidad de Día de Muertos.