Cazzu se presenta como invitada en concierto de Bad Bunny en Argentina

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).-

se convirtió en una de las invitadas de

, en su más reciente concierto en Argentina, lo que generó la ovación del público presente, no sólo por la importancia que la cantante tiene en su país natal, sino porque, hace nueve años conoció al boricua y vivieron unque, sin importar lo fortuito que fue, los fans de ambos nunca lo olvidaron.Tras su triunfo en losy su actuación, de la semana pasada, en el, "el Conejo malo" regresó a Argentina, luego de casi cuatro años de su última visita, para ofrecer su "".Con, para los días 13, 14 y 15 de febrero, las expectativas de sus fans eran demasiadas, sin embargo, nunca se imaginaron laque el puertorriqueño les tenía preparada, en el marco del; se trató de la presencia de tres colegas con los que colaboró hace casi una década.Mientras que el, el cantante de reggaetón no contó con ningún invitado, la noche de ayer presentó a, Duki y Khea como las personas que les abrieron las puertas del movimiento de su país, pues en 2017,se encargó del remix de "Loca", una canción que la tercia de traperos argentinos había lanzado poco tiempo atrás.Enardecidos, losdel "Conejo malo" corearon la canción y estallaron en gritos y aplausos cuandoy el cantante boricua se abrazaron, pues ese gesto los remontó a la época en que entablaron un fugazque, en su momento, fue de conocimiento de muy pocos.Fue en una entrevista que) ofreció en 2021, hace alrededor de cincos años, para, en donde reveló que, cuando colaboró con Benito (Antonio Martínez Ocasio), tuvieron una cita la cual, de hecho, había salido muy bien, pese a losque los orillaron la circunstancia.Esto debido a que, por la hora, los parques de Argentina ya habían cerrado y "el Conejo malo",, instó aa que brincaran una barda para entrar al área verde y sus planes no se vieran frustrados."Tuve una cita con, pero no salió mal, salió bastante bien, era el otro, hoy ya no me acuerdo ni de su voz, éramos bastante más chicos, no era elde ahora, como te digo, no sé si nos acordamos de nosotros; bien, me acuerdo que saltamos la reja de un parque, que estaba cerrado, él quería entrar a un parque pero no entendía porque los parques se cierran en Argentina, fue en los, nos sacó un, tuvimos que correr, de hecho", ahondó.Durante su estadía en el escenario deltambién interpretó su tema "La otra", puesle dio espacio para que interactuara con su público; la originaria de Jujuy pidió al público que coreara con ella, petición que las y los presentes cumplieron inmediato al escuchar los primeros acordes de uno de sus temas exitosos y controversiales, por la presunta historia que hay detrás de él.