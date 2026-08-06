Así despiden en redes a César Gastélum, influencer asesinado

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El creador de contenido sinaloense de 25 años César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo junto a sus amigos, al exterior de una sucursal de la cadena KFC en Culiacán.

El suceso ocurrió en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, a pocos metros de la Fiscalía General del Estado, cuando dos sujetos en motocicleta se pararon frente al creador y le dispararon en la cabeza, para luego huir rápidamente de lugar.

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El influencer se encontraba realizando una dinámica en la plataforma de Kick, en la que simulaban ser repartidores de comida a domicilio. Gastélum contaba con más de 700 mil seguidores en TikTok y más de 100 mil en Instagram.-----Así despidieron en redes a César GastélumEn redes sociales usuarios, amigos y colegas del medio despidieron al creador digital, quienes han externado sus condolencias y exigen justicia por el homicidio de César.Uno de los primeros en pronunciarse fue el creador de contenido y cantante de regional mexicano Lorenzo Galván Ochoa, mejor conocido como Ganvancillo, quien agradeció su amistad y compartió algunos videos y fotografías junto a él."Me tocó convivir muy poco en persona con usted, pero tuvimos una conexión muy chingona y pasamos muy buenos ratos, gracias por abrirme las puertas", escribió en Instagram.Otra persona que se pronunció en la plataforma fue Juan Pablo López Beltrán, conocido como JPL, compositor de música regional mexicana, quien compartió un video junto al creador de contenido cantando un corrido al son de una guitarra.En la grabación, ambos cantan el famoso corrido "El Karma", interpretado por Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho. "Nací en el agua caliente, después vine a Culiacán. Ahí me metí en el ambiente, buscando billete para progresar", corean."Culiacán Sinaloa, donde si tienes brillo te apagan", señaló.El compositor y cantante de regional mexicano Enrique Aguirre también despidió al influencer, a través de videos y fotos. "Hay personas que se cruzan pocas veces y dejan un recuerdo. Mis condolencias para su familia y seres queridos", dijo.Gastélum había colaborado con Aguirre en la creación de videos. El cantautor y vocalista principal de la banda mexicana La Ventaja, Larry Hernández, también expresó su tristeza en redes. "Tu actitud, entrega y calidad humana siempre marcaban la diferencia", señaló en su publicación.César colaboró con la agrupación en el año 2024, para la grabación del video oficial de la canción "Sueño Ligero".Otros compositores y exponentes de regional mexicano que despidieron a César Gastélum fueron Jasiel Félix, líder y vocalista del grupo H-100, así como el músico y compositor sinaloense de 27 años Antonín Padilla."No hay palabras que totalicen la increíble persona que fuiste, una luz como muy pocos y una gran facilidad para hacer reír a todos... Me da bastante tristeza y coraje ver tantas vidas malgastadas por el conflicto de unos pocos", detalló.Por otro lado, algunas de las marcas para las que César colaboraba también mostraron sus condolencias en sus cuentas oficiales.-----¿Qué se sabe hasta el momento?La Fiscalía General del Estado de Jalisco señaló que el asesinato del influencer es investigado como homicidio doloso y ya se siguen diversas líneas de investigación, una de ellas enfocada en la actividad profesional de sus redes.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se está realizando la investigación correspondiente para detener a los responsables y conocer la razón de por qué ocurrió este "lamentable homicidio".El Gabinete de Seguridad también aseguró que colabora en las investigaciones, siguiendo de cerca las publicaciones del influencer en redes, en las que algunas de ellas hacen alusión a una facción de un grupo delictivo.