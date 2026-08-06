¿Por qué el mercado Forex nunca duerme? Así funcionan las sesiones financieras alrededor del mundo

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Lo que distingue al Forex de la mayoría de los mercados bursátiles, es que no funciona en un sitio formal, ni tiene horarios de apertura y cierre de sus operaciones. Bancos, empresas e instituciones de todo tipo, pueden intercambiar divisas en cualquier momento, gracias a su enorme actividad y a sus descomunales dimensiones.

Funciona en cualquier parte del planeta y ha crecido tanto, que también participan de él individuos particulares. Se valen de herramientas profesionales como MetaTrader 4, cuyos recursos digitales permiten observar detalladamente las variaciones del mercado en tiempo real. No obstante, detrás de los gráficos y sus lecturas, su actividad funciona en una red compleja de centros financieros que funcionan prácticamente 24/7.

Entonces, ¿cómo es posible que nunca o casi nunca se detenga? Esto tiene que ver con las diferencias horarias y con la enorme gama de participantes, que intervienen diariamente en el mercado cambiario.

¿Qué hace diferente al mercado Forex?

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El mercado Forex es el más grande del mundo porque no depende de una única bolsa de valores ni de una sede física.

Es una red global de la que participan bancos comerciales, internacionales, centrales, empresas multinacionales, fondos de inversión e instituciones financieras.

Debido a que su estructura está descentralizada, cuando un centro financiero finaliza sus actividades, inicia el otro. De este modo mantiene una actividad ininterrumpida, prácticamente las 24 horas del día.

Las cuatro grandes sesiones financieras

Debido a las zonas horarias se entiende que siempre hay actividad sobre el planeta. Pero en lo que respecta a los mercados, estos se organizan en cuatro centros financieros de gran actividad.

Sesión de Sídney

Esta jornada inicia con la apertura de los mercados en Australia. Como sesión registra un volumen menor de actividad que otras, pero marca el inicio de la semana y es relevante cuando se sigue la cotización de las monedas de Oceanía.

Sesión de Tokio

La apertura del mercado japonés marca el incremento de la actividad. Tokio es uno de los centros financieros vitales de Asia, ya que concentra las operaciones del yen japonés y de otras de la región.

Instituciones de Singapur, Hong Kong y Corea del sur participan también de su actividad.

Sesión de Londres

Cuando Londres se activa impulsa uno de los mayores momentos del mercado cambiario. Durante décadas ha sido uno de los centros más importantes del mundo y concentra un volumen elevado de operaciones mundiales.

Bancos y entidades financieras de peso global, realizan grandes transacciones durante su horario.

Sesión de Nueva York

Es otro de los grandes protagonistas del mercado. Nueva York, uno de los mayores centros financieros, lleva adelante un volumen de operaciones enorme, debido al dólar estadounidense, que es la moneda de referencia más negociada del mundo.

Durante esta sesión también se publican datos económicos de gran relevancia, que incrementan más aún su actividad.

Cuando dos sesiones coinciden

Puede suceder que mientras un mercado está en funcionamiento, que durante algunas horas coincida con otro que también inició sus actividades. Dicha coexistencia concentra una elevada cantidad de operaciones.

Así sucede durante la superposición entre Londres y Nueva York. En el lapso de unas horas, debido a que ambas están en actividad, incrementan considerablemente la liquidez del mercado.

¿Quién mantiene activo el mercado?

Los bancos centrales y comerciales, empresas multinacionales, fondos de inversión, gobiernos, instituciones financieras y operadores individuales son participantes continuos en la actividad del mercado de divisas.

Su desempeño responde a la necesidad de facilitar el comercio internacional, gestionar riesgos financieros o intercambiar divisas, que forman parte de inversiones y pagos internacionales.

Las noticias nunca esperan

Las informaciones económicas también son el combustible que mantiene activo el Forex. Muchos movimientos se deben a noticias sobre las tasas de interés, índices de inflación, reportes de empleo, indicadores de crecimiento económico, comunicados de los bancos centrales y acontecimientos geopolíticos.

Y dado que el origen de dichas novedades sucede en cualquier parte del mundo, sus repercusiones se producen durante el día.

¿Por qué es importante que el mercado funcione casi las 24 horas?

La necesidad de comprar materias primas, pagar proveedores, cerrar operaciones por exportaciones o de realizar inversiones en el extranjero es continua. No se detiene con el cierre de una jornada laboral, y es lo que mantiene la actividad incesante del Forex.

Su presencia facilita las operaciones y garantiza el intercambio de monedas en el momento que se requiera hacerlo.

Esto es lo que mantiene el flujo constante entre diversas economías, sin importar en dónde estén ubicadas.

Un mercado verdaderamente global

La existencia y actividad continua del Forex es prueba del nivel de integración del comercio mundial.

Cuando la actividad termina en un territorio, vuelve a comenzar en el otro, una y otra vez. En esta sucesión de horarios funciona continuamente el mercado de divisas, sosteniendo operaciones comerciales, inversiones y servicios financieros.

No es sólo un mercado para especialistas. El Forex es una infraestructura invisible que conecta a los entes más importantes de la economía internacional