Investigan publicaciones de influencer sobre "Chapitos" y "Mayitos"

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Tras el reciente asesinato del creador de contenido César Gastelum en Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad aseguró que colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos en este homicidio, donde sujetos armados realizaron una agresión directa al hombre mientras realizaba una transmisión en vivo.

De acuerdo con la autoridad, hay coordinación con la Fiscalía de Sinaloa y entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, presuntamente en el contexto de la guerra entre "Los Chapitos" y "Los Mayitos".

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Sin mencionarlas por su nombre, el grupo gubernamental hace referencia a comentarios en redes sociales que relacionarían al influencer en medio del conflicto interno del Cártel de Sinaloa."Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables", indicó el Gabinete de Seguridad a través de redes sociales.