Blindan zona aguacatera tras cierre del mercado de EU

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Ciudad de México.- El Gobierno de México desplegó 1,557 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional en las zonas productoras de aguacate de Michoacán, luego de que Estados Unidos suspendió las importaciones del fruto por una alerta de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el operativo está integrado por 900 elementos del Ejército Mexicano y 657 de la Guardia Nacional, quienes fueron movilizados por tierra desde diferentes puntos del país.

A su llegada se incorporarán a las labores de las zonas militares 21 y 43, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Vigilarán huertas, empacadoras y carreteras

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El despliegue busca reforzar la seguridad en zonas de producción, centros de empaque y vías de comunicación, además de brindar acompañamiento y vigilancia en los puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Los efectivos también realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas para combatir la extorsión contra productores de aguacate, delito relacionado con la operación de grupos criminales.

Las labores se concentrarán en zonas de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

México busca reabrir el mercado estadounidense

El operativo fue anunciado después de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su intención de reanudar "lo más pronto posible" las exportaciones hacia Estados Unidos.

Los envíos fueron suspendidos después del retiro de inspectores estadounidenses debido a condiciones de inseguridad. México y Estados Unidos mantienen una mesa de diálogo para resolver la situación.

Sheinbaum informó que, tras reunirse con productores, comenzó un plan para reforzar la seguridad en Michoacán. También planteará que, como medida temporal, personal mexicano sustituya a los inspectores estadounidenses si estos todavía no pueden regresar.

El Departamento de Estado mantiene a Michoacán en el nivel cuatro de alerta de viaje, correspondiente a "no viajar", por la incidencia de terrorismo y delincuencia.

México exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año. Tan solo durante el primer cuatrimestre de 2026 envió al extranjero 501,824 toneladas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Con información de EFE