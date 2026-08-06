Chivas ofrece conciertos especiales con Little Jesus y División Minúscula

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Las Chivas Rayadas del Guadalajara contarán con apoyo extra en sus partidos, como el de Little Jesus, División Minúscula y Yeri Mua, que la noche de ayer miércoles ofrecieron un concierto especial para el Rebaño.

En un evento íntimo con apenas unas 200 personas los tres proyectos interpretaron un set de sus grandes éxitos que servirán como entretenimiento posterior a los partidos del conjunto jalisciense.

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Los primeros en tomar el micrófono fueron los chilangos, que tras un par de temas se presentaron y dejaron ver cuál es su jugador favorito de la plantilla."Hola buenas noches, nosotros somos Little Jesus, arriba las Chivas, un saludo a la 'Hormiga'", dijo Santiago antes de "Los Ángeles, California".Temas como "La Magia" y "TQM" completaron el setlist de Little Jesus, quienes dejaron el escenario para que fuera cambiado por el que usaría División Minúscula, mientras esto sucedía los asistentes a la Amazon Music Live disfrutaron de activaciones como serigrafiar su primera playera.De vuelta en la tarima las luces rojas se apoderaron del lugar para dar paso a Javier Blake y compañía que no dejaron nada en la nevera e iniciaron con "Humanos como tú".Tras presentarse formalmente los de Matamoros, Tamaulipas, continuaron con varias de las canciones que se han convertido en himnos como "Las Luces de esta ciudad" o "Sognare".Al final de su concierto, que al igual que el de Little Jesus duró aproximadamente una hora, Javier anunció cuándo se podrá ver este show en la televisión."26 de septiembre van a poder ver esto en vivo, ahí búsquense, a lo mejor salen en la tele después del partido de Chivas", apuntó.Está no es la primera vez que Amazon hace algo similar, pues en la edición pasada ya habían grabado conciertos con bandas como Belanova para poner justo después de los partidos de las Chivas.Para aquellos que no lo sepan, los juegos del Rebaño Sagrado se transmiten en exclusiva por Prime Video, por lo que hay que pagar la suscripción en caso de querer seguir el camino de Armando "Hormiga" González y sus compañeros en búsqueda del campeonato de la Liga MX.