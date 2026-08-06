Canícula en México 2026: ¿Qué es y qué estados afectará?

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Aunque agosto forma parte de la temporada de lluvias, los registros más recientes muestran un cambio en el comportamiento del clima, ya que en distintos estados ya disminuyeron las precipitaciones y el calor empieza a intensificarse.

De acuerdo con los registros de lluvia correspondientes a julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), identificó que algunas zonas del noreste, el oriente del país y las costas del Pacífico sur ya presentan el patrón estacional asociado a la canícula, caracterizado por una reducción en los acumulados de precipitación desde el mes pasado.

Las autoridades prevén que estas condiciones permanezcan hasta finales de agosto, periodo en el que varias entidades enfrentarán días con menos lluvias y temperaturas más elevadas.

De acuerdo con Meteored, el mes registrará menos lluvias en gran parte del territorio nacional, salvo en las regiones montañosas y, especialmente, en la Sierra Madre Occidental, donde las precipitaciones continuarán con mayor frecuencia.

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Mientras tanto, el norte del país será la región donde el calor se sentirá con mayor intensidad. En contraste, el Altiplano y algunos estados que mantengan episodios de lluvia podrán experimentar descensos temporales en la temperatura.

Cuando este fenómeno se presenta, los principales estados afectados son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, es decir, la parte oriente y centro-sur de la República Mexicana.

Por otro lado, los estados que no se verán afectados son Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y la Ciudad de México, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

De acuerdo con el Cenapred, la canícula es un periodo en el que aumentan las temperaturas, disminuyen las lluvias y predominan los cielos despejados debido al calentamiento del aire.

El origen de su nombre está relacionado con la constelación Can Mayor, conocida por los romanos como Canícula. Antiguamente se creía que durante el verano el calor del Sol se sumaba al brillo de Sirius, la estrella más luminosa del cielo, lo que provocaba un incremento en la temperatura.

En México, este fenómeno suele presentarse entre julio y agosto, cuando las lluvias disminuyen al mismo tiempo que aumentan las temperaturas.

Esta reducción en las precipitaciones ocurre porque los vientos alisios, al soplar con fuerza desde el este, dificultan la formación de nubes sobre el océano, lo que limita la llegada de lluvias a una parte del territorio continental.