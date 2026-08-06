Steff Loaiza habla tras la muerte de su mamá y su duelo

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Después de más de un mes alejada de internet, Stefanny Loaiza volvió a aparecer frente a las cámaras con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La creadora de contenido compartió detalles sobre el duelo que enfrenta tras el fallecimiento de su mamá, Mary Martínez; y el motivo para retomar su actividad en redes sociales.

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En un video publicado en su canal de YouTube bajo el título "Gracias por todo", la influencer habló por primera vez sobre los momentos que vivió antes y después de la pérdida de su madre. También dejó claro que su intención no es generar lástima, sino explicar la razón de su ausencia y agradecer el apoyo que ha recibido durante este proceso.El regreso de la hermana de Kimberly Loaiza no fue sencillo, pues reconoció que volver a encender una cámara ha sido una de las decisiones más difíciles desde la muerte de Mary, ocurrida el pasado 17 de junio.Durante el video confesó que, aunque todavía enfrenta el duelo, encontró en su trabajo una forma de avanzar poco a poco y continuar con la promesa que siente que su mamá hubiera querido verla cumplir."Estoy intentando volver a hacer las cosas que hacía antes [...] también regreso a redes sociales por mi mamá."Con esas palabras explicó que, pese al dolor, decidió retomar su rutina para seguir adelante mientras aprende a vivir con la ausencia de su madre.Uno de los momentos más conmovedores del video fue cuando recordó cómo se enteró del fallecimiento de su mamá.La creadora de contenido contó que se encontraba en la Ciudad de México, donde viajaba para cumplir con una campaña publicitaria relacionada con una marca de maquillaje. Sin embargo, aseguró que desde antes del viaje tenía un presentimiento que no lograba quitarse de la cabeza.Recordó que semanas antes incluso había cancelado un vuelo porque su mamá presentó complicaciones de salud y decidió permanecer en Mazatlán para acompañarla. Después tuvo que regresar a la capital para cumplir con el contrato pendiente, aunque confesó que sentía miedo de alejarse."No sé si ustedes se acuerdan que yo les había contado que tenía un contrato con una marca de maquillaje [...] me tocaba irme a Ciudad de México y me fui [...] a mí me daba mucho miedo irme, no me quería ir por mis pensamientos y mis paranoias... llegué a Ciudad de México como a las 10 de la noche... me acuerdo que yo les decía al Nayar y al Mario: tengo miedo, no me quiero dormir [...] y nada, pues pasó lo que todo el mundo sabe, que pasó lo evidente; en la madrugada, en cuanto supimos, buscamos el primer vuelo de regreso."A lo largo del video, Steff insistió en que su mensaje no tiene como objetivo despertar compasión entre sus seguidores, ya que explicó que únicamente quiso compartir lo que ha vivido desde el fallecimiento de su mamá para que las personas comprendan por qué desapareció de las plataformas durante varias semanas."Quisiera que la gente me tratara como que un poquito más normal [...] no crean que es un vídeo ni nada para que me tengan lástima, no es para que me tengas lástima, ni mucho menos, porque pues todo el mundo tenemos nuestras tristezas, nuestros sentimientos".También reconoció que todavía atraviesa días complicados, aunque poco a poco intenta recuperar parte de su rutina.Otro de los temas que abordó fue el impacto que esta situación tuvo en su salud emocional y física.Contó que desde que su mamá fue hospitalizada comenzó a recibir tratamiento médico para controlar las fuertes crisis de ansiedad que presentó, además de medicación para poder dormir. En ese contexto, explicó que regresar a internet también representa una manera de mantener la mente ocupada mientras procesa la pérdida.Durante el video también retomó otro tema, el cual fue el apoyo económico que recibió durante la enfermedad de las Loaiza Martínez, el cual ascendió a 3.7 millones de pesos.Sobre ese recurso, reiteró que mantiene el compromiso de devolver cada peso. Aunque reconoció que no será posible hacerlo de forma individual, aseguró que ese dinero será destinado para ayudar a otras personas que atraviesen situaciones similares y necesiten apoyo.Antes de concluir el video, aprovechó para enviar una reflexión a quienes la siguen.Pidió valorar más el tiempo con la familia y recordó que padres, hijos y hermanos también viven cada etapa por primera vez, por lo que consideró importante tener más empatía en la convivencia diaria."Todos tenemos una vida. Por ejemplo, tu mamá también es su primera vez siendo mamá, no te enojes tanto con ella. Te lo digo a ti y también para mí, porque a veces me estresa machín mi papá. Papá también es primera vez siendo papá, tu hermana también es primera vez siendo hermana. Todos estamos viviendo por primera vez. Hay que dejar de ser un poquito menos amargados."