Chef Javier García se disculpa tras polémica por sus "esquites gourmet" de 230 pesos

El chef Javier García, propietario del restaurante Mesa Criolla en Xalapa, Veracruz, se disculpó públicamente luego de desatar una ola de críticas en redes sociales por comparar un vaso de esquites de 30 pesos con su versión gourmet de 230 pesos, servida con tuétano, atún de aleta azul y crema de rancho.

El video original, publicado el 11 de octubre, mostraba ambas presentaciones mientras el cocinero describía su platillo como "jodidamente bueno". Sin embargo, su comparación fue vista por miles de usuarios como un gesto clasista y despectivo hacia los vendedores tradicionales.

Tras la polémica, García publicó un segundo video el 13 de octubre, en el que ofreció disculpas:

"Genuinamente quiero ofrecer una disculpa por lo que publicamos anteriormente. Mi intención nunca fue ofender a nadie ni descalificar el trabajo de nadie", señaló.

Afirmó que su objetivo era mostrar creatividad culinaria y no menospreciar la comida popular mexicana ni a quienes la elaboran todos los días.

La controversia escaló al punto de llegar a figuras del entretenimiento, como el comediante Adrián Marcelo, quien reaccionó en su cuenta de X:

"¿Por qué doblan tan feo las manitas ante una parvada de acomplejados? (...) Podemos tolerar lo clasista. Lo descarado y falso, no tanto", escribió, asegurando que las disculpas del chef no fueron genuinas, sino motivadas por la presión social.

El caso se volvió tendencia nacional, reavivando el debate sobre los límites entre la alta cocina, la apropiación culturaly el clasismo gastronómico en México.